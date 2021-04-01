Росія пригрозила "руйнуванням України" в разі ескалації на Донбасі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що загострення ситуації на Донбасі "зруйнує Україну". Він "сподівається", що Київ, мовляв, не підштовхуватимуть до розв'язання конфлікту.

Що заявив Лавров

Військові "розуміють згубність будь-яких дій з розв'язання гарячого конфлікту". Так російський міністр відреагував на інформацію воєнної розвідки України про плани Росії.

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Путін сказав не так давно, але цей вислів актуальний і сьогодні. Ті, що будуть намагатися розв'язати нову війну на Донбасі, зруйнують Україну,

– наголосив Лавров.

Він додав: "Я дуже сподіваюся, що їх не будуть "під'юджувати" політики, яких своєю чергою буде "під'юджувати" Захід на чолі зі США".

На думку Лаврова, зараз нібито є "багато спекуляцій" на тему документів, схвалених Верховною Радою і підписаних президентом Володимиром Зеленським.

"Наскільки це показує реальну політику? І наскільки це має на меті вирішення проблем Зеленського всередині країни з падінням рейтингу? Я не знаю, блеф це чи конкретні плани", – підкреслив очільник МЗС Росії.

Конфронтація із Заходом "досягла дна"

Лавров заявив, що конфронтація Росії та Заходу "досягла дна" і створює ризики. Він звинуватив "західних колег" у тому, що нібито вони ввели в дипломатичний і міжнародний ужиток вислів "гібридна війна, розв'язана Росією".

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