Кремль пригрозив Україні втручанням у разі повернення Донбасу силою

У Кремлі заявили, що у разі загострення військових дій на Донбасі, Росія "втрутиться у конфлікт". Традиційно це аргументують "захистом" населення Донбасу

За словами заступника голови адміністратора президента Росії Дмитра Козака, Росія буде змушена втрутитися, бо ситуація, нібито "набуватиме ознак геноциду".

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Що загрожує мирному врегулюванню

Козак вважає головною загрозою мирному врегулюванню конфлікту тих, хто виступає проти будь-яких домовленостей з Росією.

У разі якщо в зоні конфлікту будуть "правити бал" ті, хто сьогодні влаштовує відверто націоналістичні силові акції на вулицях Києва, це стане трагедією. Очевидно, що байдужими до цього не залишаться не тільки Росія, а й вся світова спільнота,

– сказав він.

Росія, як завжди, "ні в чому не винна"

Також російський політик звинуватив Україну в невиконанні мінських угод та небажанні завершувати конфлікт.

"Для реалізації якогось свого, нікому невідомого плану, вони постійно винаходять абсолютно надумані і аналогічні приводи для нескінченного затягування переговорного процесу та ухилення від практичного застосування мінських угод", – додав Козак.

Це вже не перша подібна заява помічника Путіна. Днями він запевняв, що Росії не потрібен ні Донбас, ні війна на ньому.