Росія таємно завезла бойовикам пальне та військову техніку, – розвідка

У січні Росія приховано завезла на територію окупованого Донбасу пальне, танки, безпілотники. Крім того, бойовики направили в Москву заявки на додаткове озброєння.

Розвідка Міністерства оборони інформує, що командування збройних сил Росії продовжує логістичне забезпечення російських військ на тимчасово окупованій території Донеччини та Луганщини.

Читайте також Мрія Путіна не змінюється, – російський економіст сказав, чому Кремль не визнає бойовиків

Росія приховано завезла бойовикам "підтримку"

У січні окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території Росії до з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів до 9 тисяч тонн пального,

– заявили у розвідці.

Що ще Москва доставила бойовикам

декілька одиниць танків,

броньовані машини,

самохідні артилерійські установки,

безпілотні літальні апарати російського виробництва,

інше озброєння та боєприпаси, зокрема для артилерійських систем і мінометів.

Наприкінці січня командування окупаційних військ направило до вищих органів управління збройних сил держави-агресорки заявки на комплектування з'єднань і частин додатковим озброєнням. Крім того, російські найманці попросили доставити їм запасні частини (агрегати) для відновлення (ремонту) військової техніки.

Перегрупування військ Росії на Донбасі: що відомо

Днями українська розвідка повідомила, що окупанти на Донбасі проводять планову ротацію своїх підрозділів. Найманці посилюють снайперські потужності та розрахунки протитанкових ракетних комплексів. Хочуть провокувати українські підрозділи до вогню у відповідь.

Щоправда, моральний стан самих бойовиків пригнічений.

Актуально – чи нападе Росія на Україну: дивіться відео

Текст допису головного управління розвідки Міноборони:

Командування ЗС РФ продовжує логістичне забезпечення оперативного угруповання російських військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Зокрема, у січні окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів до 9 тисяч тонн пального, декілька одиниць танків і броньованих машин, самохідних артилерійських установок, безпілотних літальних апаратів російського виробництва, інше озброєння та боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів.

Крім того, наприкінці січня командування окупаційних військ направило до вищих органів управління ЗС РФ заявки на комплектування з'єднань і частин 1 та 2 АК додатковим озброєнням, а також на постачання запасних частин (агрегатів) для відновлення (ремонту) військової техніки.