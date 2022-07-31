До Балтійська звезли залишки 300 російських морських піхотинців, – розвідка

росія вже втратила понад 40 тисяч військових у цинічній війні проти України. Частину тіл загиблих військових російське командування відправило в Калінінградську область.

У Калінінградську область привезли 300 загиблих окупантів

У розвідці журналістам 24 каналу провідомили, в місто Балтійськ в Калінінградській області привезли 300 загиблих окупантів. Йдеться про бійців 336 окремої бригади морської піхоти балтійського флоту росії.

До речі В ОК "Південь" перевіряють інформацію про знищення залізничного ешелону окупантів

Зауважимо, що на початку літа ЗСУ ліквідували російського начальника штабу 336 бригади морської піхоти балтійського флоту – полковника Руслана Ширіна.

російська пропаганда заявила, що він загинув під час виконання військового обов'язку в бою в Україні. На якому саме напрямку та коли – не повідомляють.

Втрати окупантів станом на 31 липня

російське військово-політичне керівництво не відмовилося від цинічної так кривавої війни проти України. Українські воїни стримують наступ ворога на всіх напрямках та завдають тому значних втрат.

Зранку 31 липня у Генштабі ЗСУ опублікували свіжі втрати росіян. Кількість втрат росії в особовому складі з початку війни складає 40 830 військових. Тільки протягом минулої доби українські воїни ліквідували ще 160 окупантів.

На Півдні протягом 30 липня українські воїни знищили ворожі склади боєприпасів, 30 загарбників та купу їхньої техніки.

Варто зазначити, що росія кидає на війну тисячі добровольців без бойового досвіду. Про це свідчать дані аналітиків CNN.

Важливо – ворог різко збільшив корабельне угруповання у морі: дивіться відео