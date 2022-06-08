Росія призначила нового гауляйтера на окупованій Донеччині

Окупаційна російська "влада" призначила нового гауляйтера на Донеччині. Новим керівником так званого "уряду" став росіянин Віталій Хоценко.

Про це у своєму телеграм-каналі 8 червня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що це вперше відверто окупаційна влада призначила на "керівну посаду" на окупованих територіях людину з Росії.

Важливо У Маріуполі окупанти продовжують звозити тіла містян у приміщення супермаркетів, – Андрющенко

За його словами, в окупаційній "владі" Донецької області зараз відбувається ротація. Крім того, ротація "уряду" окупантів відбулась одночасно з візитом першого заступника адміністрації президента Росії Сергія Кірієнко.

Саме Кірієнко доставив наказ щодо призначення Віталія Хоценка і проконтролював його виконання. Згодом відбувся візит Пушиліна та Кірієнко в Маріуполь.

Влада передається росіянам напряму. Іващенко, ще не пізно здатись в полон в Україну. Хоча б збережеш життя,

– написав Андрющенко.

На його думку, росіяни також цілком відкинули ідею про так званий "референдум". "Ніяких референдумів. Ніяких гречок. Пряма інтеграція в Росію набирає обертів", – резюмував радник мера Маріуполя.

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Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що наразі 2 349 українських захисників Маріуполя, які героїчно обороняли місто, але зараз вимушено перебувають у полоні росіян, утримуються не у найкращих умовах.

Втім, з ними – усе добре, вони живі та здорові, мають їжу та воду. Данілов підтвердив, що Україна зараз робить усе від себе залежне, щоб повернути їх на підконтрольну нашій державі територію.

Російські окупанти намагаються захопити все, що ще вціліло в Маріуполі. Так, нещодавно вони захопили місцеві відділення Укрпошти й встигли навіть присвоїти їм російські поштові індекси.

Маріупольці, яким вдалося вижити протягом кількох місяців повної блокади міста, зараз годинами стоять під спекою у чергах за жалюгідною "допомогою" від Росії, а стабільного водопостачання у місті досі немає. Черги за жменькою продуктів щодня сягають від 1,5 до 2 тисяч людей.

Водночас російські загарбники нахабно "хазяйнують" у маріупольських школах. Звідти вони вивозять усі підручники українською мовою. Натомість загарбники завозять російські книги, а "розумні дошки" крадуть й переправляють у тимчасово окупований Донецьк.

Раніше Петро Андрющенко повідомляв, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Маріуполі загинули близько 22 тисяч людей.

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