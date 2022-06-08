Росія призначила нового гауляйтера на окупованій Донеччині
Джерело:телеграм Андрющенка
Окупаційна російська "влада" призначила нового гауляйтера на Донеччині. Новим керівником так званого "уряду" став росіянин Віталій Хоценко.
Про це у своєму телеграм-каналі 8 червня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що це вперше відверто окупаційна влада призначила на "керівну посаду" на окупованих територіях людину з Росії.
Важливо У Маріуполі окупанти продовжують звозити тіла містян у приміщення супермаркетів, – Андрющенко
За його словами, в окупаційній "владі" Донецької області зараз відбувається ротація. Крім того, ротація "уряду" окупантів відбулась одночасно з візитом першого заступника адміністрації президента Росії Сергія Кірієнко.
Саме Кірієнко доставив наказ щодо призначення Віталія Хоценка і проконтролював його виконання. Згодом відбувся візит Пушиліна та Кірієнко в Маріуполь.
Влада передається росіянам напряму. Іващенко, ще не пізно здатись в полон в Україну. Хоча б збережеш життя,
– написав Андрющенко.
На його думку, росіяни також цілком відкинули ідею про так званий "референдум". "Ніяких референдумів. Ніяких гречок. Пряма інтеграція в Росію набирає обертів", – резюмував радник мера Маріуполя.
Новини з Маріуполя: що важливо знати
- Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що наразі 2 349 українських захисників Маріуполя, які героїчно обороняли місто, але зараз вимушено перебувають у полоні росіян, утримуються не у найкращих умовах.
- Втім, з ними – усе добре, вони живі та здорові, мають їжу та воду. Данілов підтвердив, що Україна зараз робить усе від себе залежне, щоб повернути їх на підконтрольну нашій державі територію.
- Російські окупанти намагаються захопити все, що ще вціліло в Маріуполі. Так, нещодавно вони захопили місцеві відділення Укрпошти й встигли навіть присвоїти їм російські поштові індекси.
- Маріупольці, яким вдалося вижити протягом кількох місяців повної блокади міста, зараз годинами стоять під спекою у чергах за жалюгідною "допомогою" від Росії, а стабільного водопостачання у місті досі немає. Черги за жменькою продуктів щодня сягають від 1,5 до 2 тисяч людей.
- Водночас російські загарбники нахабно "хазяйнують" у маріупольських школах. Звідти вони вивозять усі підручники українською мовою. Натомість загарбники завозять російські книги, а "розумні дошки" крадуть й переправляють у тимчасово окупований Донецьк.
- Раніше Петро Андрющенко повідомляв, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Маріуполі загинули близько 22 тисяч людей.
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