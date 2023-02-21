Росія призупиняє участь у Договорі про СНО: реакція Білого дому
21 лютого 2023, 16:19Читать новость на русском
Джерело:CNN
Російський диктатор оголосив, що його держава призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. На цю заяву вже відреагували у Вашингтоні.
Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав рішення Росії "глибоко прикрим і безвідповідальним".
Дізнайтеся більше Новий крок від Путіна: що означає призупинення участі Росії у договорі про наступальні озброєння
Блінкен наголосив, що адміністрація Байдена, як і раніше, готова говорити про угоду щодо ядерної зброї в будь-який час з Росією, "незалежно від того, що відбувається у світі".
Ми будемо уважно спостерігати, що насправді робить Росія,
– зазначив держсекретар США.
Росія зупиняє участь у Договорі СНО
- Відповідну заяву Путін зробив 21 лютого під час виступу перед федеральними зборами. Бункерний президент наголосив, що країна-терористка саме призупиняє участь, а не виходить з договору.
- Цей договір вперше підписали у 1991 році у Москві Джордж Буш та Михайло Горбачов. Мовилося про ліміти для сторін боєзарядів, а також засобів їх доставки.
- Згідно з документом, Вашингтон та Москва мають право проводити інспекції озброєнь один одного. Востаннє Договір СНО продовжували у лютому 2021 ще на 5 років.
- У ньому закріплено, що кожна зі сторін повинна скоротити свої запаси ядерних боєголовок до 1550 одиниць. А також до 700 одиниць для розгорнутих носіїв – міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників.