Росія пробувала знесилити наше повітряне угруповання, – Арестович про атаку Одеси

Російські окупанти продовжують випускати свої ворожі ракети по Одеській області. Окрім іншого, у них є головна мета.

Ворог хоче знесилити наші повітряні сили. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу сказав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

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За його словами, зокрема, тими ракетами, які випускали по Одещині 9 травня, росіяни намагались "продемонструвати спроможність".

"Насамперед це була спроба знесилити, або зменшити можливості нашого повітряного угруповання, яке розташоване поблизу Одеси. Вони хочуть уразити і виявити наші сили, або ж навпак – спершу виявити, а потім уразити", – вважає радник глави Офісу Президента.

З іншого боку – це спроба викрити можливості – наші та наших союзників, спроможності повітряної розвідки, їх угруповування,

– вважає Арестович.

Як він пояснив, зараз у тому регіоні відбувається інтенсивна розслідувальна діяльність літаків НАТО. Можливо, вони хотіли їх викрити.

Окупанти знову випустили по Одещині ракету: останній випадок

Російські військові 11 травня вкотре випустили крилату ракету по Одеській області. На щастя, її збили українські сили протиповітряної оборони над морем.

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