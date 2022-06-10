Росія продовжує блокувати евакуацію жителів Херсонської і Запорізької областей, – Верещук

Люди із Запорізької і Херсонської областей не можуть здійснити евакуацію. Усе через те, що країна-агресорка Росія не дає це зробити.

Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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За її словами, у Росії є своя стратегія, яка є злочинною, неправильною та тією, яка порушує міжнародне гуманітарне право.

Зараз вся міжнародна спільнота має зосередити свої зусилля і змусити Росію відкрити гуманітарні коридори для евакуації,

— повідомила Ірина Верещук.

Вона зазначила, що Росія хоче переконати весь світ у тому, що люди не хочуть виїжджати. Проте насправді це не так. Щодня надходять сотні дзвінків на гарячу лінію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і вимагають, просять відкрити коридор. Вони хочуть евакуюватися.

Росія ганебно бреше, коли каже, що херсонці не хочуть виїхати й не хочуть врятуватися,

– акцентувала Верещук.

Росія ганебно бреше, коли каже, що Запорізька область: Мелітополь, Енергодар, всі ті території, які зараз тимчасово окуповані, що вони не хочуть виїхати, що їх, мовляв, все влаштовує в ефективному так званому управлінні. Це неправда”, — додала Верещук.

Що відомо про евакуацію українців: останні новини

Влада Луганщини робить усе можливе для того, щоб урятувати людей з-під обстрілів російських окупантів. Ворог не припиняє гатити по мирних населених пунктах та намагатися просунутися до адміністративних кордонів області. Родичі сєвєродончан просять про евакуацію містян, проте з обласного центру вона наразі неможлива. Бої тривають всередині міста.

У Словʼянську орієнтовно залишилося 24 тисячі людей, а решта – евакуювалися у безпечні місця.

Українським захисникам та захисницям вдалося неможливе. Вони евакуювали з Лисичанська 66 людей, з них шестеро діток. До евакуації були залучені військові, поліцейські та ДСНСники. Людей евакуювали тихо та без анонсу.

Загарбники в окупованому Маріуполі вирішили посилили фільтраційні заходи і забороняють виїзд з міста. Все через те, що вони бояться бунтів від місцевих мешканців.

Російські загарбники продовжують утримувати у заручниках людей на тимчасово окупованій Херсонщині. Найгірше те, що вони зеленими коридорами не дозволили вивезти навіть дітей.

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