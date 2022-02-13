Росія продовжує нарощувати війська: світові політики серйозно взялись за українське питання

Напруга не вщухає – Росія продовжує нарощувати військову потужність біля кордонів України. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Кремль може розпочати вторгнення у будь-який момент.

Немає визначеності щодо дій Росії, але військове нарощування триває, сказав генеральний секретар НАТО, інформує 24 канал. Тому час на попередження зменшується, а ризик атаки зростає.

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"Ми також бачимо загрозливу риторику з боку Росії, яка говорить про те, що якщо ми не погодимось на їхні вимоги, буде те, що вони називають військово-технічними наслідками. І ми маємо історію використання Росією сили проти України", – додав генсек НАТО.

Раніше американські чиновники заявляли, що вторгнення може розпочатися наприкінці лютого 2022 року. Наразі російська армія проводить великі військові навчання у Південному військовому окрузі та у Білорусі.

Для цього Кремль перекинув додаткові сили зі Східного воєнного округу.

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Політики шукають, як запобігти ескалації

Водночас світові політики продовжують шукати методи для врегулювання ситуації. Днями відбулось декілька важливих зустрічей, на яких підіймали питання України.

У політичне турне відправився президент Франції Емануель Макрон. Зокрема, спершу він зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним. Наступного дня прилетів до України, аби поспілкуватись з Володимиром Зеленським.

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Після чого, у той же день, відвідав Берлін, де мав розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Польщі Анджеєм Дудою. На думку Макрона, наразі потрібно активно продовжувати переговори, аби не допустити ще більшого напруження.

Чи зможуть переговори лідерів трьох країн допомогти врегулювати ситуацію та зупинити Путіна – експерти сумніваються. Скоріше, такі зустрічі проводять для того, аби хоч якось підтримувати зв'язок.

Думаю, що головна мета цих переговорів – поки що залишитися в діалозі і вести самі ці перемовини. Мож, з часом у них з'явиться якийсь простір компромісу. Андреас Умланд Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи

Крім того, за інформацією американського видання The New York Times, під час візиту Макрона до Путіна, саме "фінляндизація" України була частиною дипломатичного дискурсу.

Власне, цей термін використовують для країн, які перебувають під контролем впливовішої держави. Щоправда, сам Макрон сказав, що такого слова не вживав.

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"Думаю, що дуже рано говорити, про те, що Макрон міг пообіцяти Путіну, тому що ми цього не знаємо. Є чутки, які поки що нічим не потверджені. Єдине, що можна сказати, це те, що Макрон закликав до дотримання мінських угод", – сказала французька письменниця та журналістка Галя Акерман.

Україну відвідає канцлер Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц теж активно займається дипломатією. Днями він планує відвідати Україну, а після завітати до російського президента.

Окрім того, на тижні він вже встиг поспілкуватись з Джо Байденом, показавши єдність Заходу зі Сполученими Штатами. Оскільки останнім часом Берлін неодноразово звинувачували в проросійській позиції.

Важливо, щоб усі союзники, США та Німеччина, трансатлантичне партнерство між США та Європою, НАТО говорили те саме в один голос і робили речі разом, сказав Шольц.

Ми чітко дали зрозуміти, що якщо буде військова агресія проти України, то це спричинить тяжкі наслідки, про які ми разом домовилися, жорсткі санкції, над якими ми разом працювали,

– додав канцлер Німеччини.

Тож, схоже, світові політики й справді вирішили серйозно взятись за українське питання. Це доводить й те, що вже двічі за місяць збирались радники нормандського формату. Говорили 9 годин.

Представники нашої делегації підіймали питання обміну полоненими та розблокування роботи Тристоронньої контактної групи, а також – відновлення роботи контрольно-пропускних пунктів на Донбасі, які блокують окупанти.

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Однак загальний документ зустрічі узгодити не вдалось. Представники Франції та Німеччини назвали ці переговори складними, тож треба зустрітися знову.

"Сподіваюсь, що на наступному засіданні ТКГ продовжиться розгляд питань, пов'язаних із законами, які передбаченні мінськими угодами. Ми маємо сьогодні декілька успішних кейсів, коли ухвалювали рішення щодо режиму припинення вогню", – зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Утім, Росія вперто продовжує ігнорувати будь-які домовленості та договори. Разом з дипломатичними перемовинами Кремль підіймає ставки та брязкає зброєю.

Військово-морські сили Кремля вже повідомляли про блокування під приводом показових тренувань частини Чорного й Азовського морів. І одночасно влаштовують навчання з Білоруссю, оточивши Україну ворожою армією з трьох боків.