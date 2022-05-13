Росія продовжує палати: загорівся трубний завод, який належить мільярдеру – моторошне відео

У місті Каменськ-Уральський Свердловської області загорівся один із цехів міського трубного заводу. Відомо, що власником підприємства є російський підсанкційний бізнесмен Дмитро Пумпянський.

Про займання повідомила низка росЗМІ. За їхніми даними, на об'єкт виїхали 35 пожежників, які намагаються ліквідувати масштабну пожежу. Що стало причиною займання – наразі невідомо.

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Росія продовжує палати

За описами очевидців, у будівлі зайнявся дах. За оперативною інформацією, площа пожежі становила 800 квадратних метрів. Міністерство надзвичайних справ у Свердловській області наголошує, що працівників усередині не було, тож евакуація із цеху не проводилася.

Інформації про постраждалих не надходило. Наразі пожежу вдалося локалізувати.

У Росії загорівся завод мільярдера з виробництва труб: дивіться відео

Дмитро Пумпянський: що відомо

За даними російського Forbes, Пумпянський входить у топ-200 найбагатших бізнесменів Росії.

Він володіє групою "Сінару" з активами в машинобудуванні, девелопменті, фінансах та агробізнесі.

Після початку повномасштабної війни в Україні потрапив під санкції Євросоюзу, Великої Британії та Канади. Водночас вийшов з бенефіціарів та ради директорів Трубної металургійної компанії.

Масові пожежі у Росії

З початку весни в Росії фіксують масові лісові пожежі. Станом на 10 травня займання сталися в 77 з 83 російських регіонів. При цьому влада країни не може назвати адекватних причин стихійного лиха.

Наразі загальна площа пожеж вже становить 12 713 гектарів. Це лише те, що офіційно зафіксовано місцевою владою. До ліквідації залучили 5 897 осіб, 1 213 одиниць наземної техніки, 26 повітряних суден. Лідер держави-агресорки Путін ігнорує цей факт. Та замість централізованого рішення щодо ліквідації наслідків пожеж, переклав усю відповідальність на регіональну владу.

Останні пожежі в Росії: коротко

2 травня у Бєлгороді сталася пожежа на складі з боєприпасами. Про звуки вибуху місцеві мешканці повідомили і 3 травня.

У цей же день росЗМІ розповіли про масштабну пожежу на Пермському пороховому заводі. Під час інциденту двоє працівниць загинули.

6 травня повідомлення про вибухи надійшло із Дубового у Бєлгородській області. Очевидці стверджували, що у різних частинах міста видно дим. Тим часом в МНС Росії пожежу заперечували, мовляв, дим йде зі сторони України.

8 травня чорним димом вкрило небо у Пермі. В російському місті загорілася будівля на території майбутнього авіатехнікуму.

Дивіться відео про пожежі у Підмоскв'ї, Бєлгороді та інших регіонах Росії: