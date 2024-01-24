У росіян нема іншого виходу: як може змінитися ситуація на лівобережжі Херсонщини
Російська армія не припиняє своїх спроб вибити українські підрозділи з лівого берега Херсонщини, не зважаючи на втрати. І, як не дивно, такі дії загарбників повністю зумовлені особливостями місцевості біля села Кринки.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан. Він зазначив, що поблизу Кринок створено сприятливу ситуацію для знищення особового складу агресора та його техніки.
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Що відбувається на Херсонщині
Фактично, через особливості місцевості, росіяни мають дуже обмежений вибір щодо дій на Херсонщині: або відновити лінію оборони уздовж Дніпра, або відійти на 15 кілометрів від ріки на свою укріплену лінію.
"Закопатися (на лівому березі Херсонщини – 24 Канал) практично не можливо. Після підриву Каховської ГЕС лівий берег досі насичений водою. Ґрунтові води піднялись, і там вже з другого штика (лопати – 24 Канал) починається вода", – зазначив Світан.
Саме тому перед російською армією зараз поставлене завдання вибити Сили оборони з лівобережжя. Натомість українські військові, розуміючи наміри противника, користуються цим для знищення російських підрозділів.
"(На лівому березі Херсонщини – 24 Канал) створено гарний полігон для "відмінусування" російської техніки та особового складу. Саме тому показники (знищення росіян – 24 Канал) біля Кринок є максимальними", – розповів військовий експерт.
Про всяк випадок, окупанти вже створили укріплену лінію оборони, на яку вони відійдуть, якщо Сили оборони масовано підуть у наступ та відкинуть російські підрозділи з їхніх позицій. Все залежатиме від задуму Головнокомандувача та наявності потрібних сил і засобів для форсування Дніпра.
Що відомо про бої на Херсонщині
- Як повідомили у звіті британської армії, Росія зосередила поблизу Кринок значно більшу кількість підрозділів, аніж Сили оборони. Втім, через погану навченість та координацію дій вони не здатні відкинути українських захисників з рубежів.
- Самі російські солдати не приховують, що їхнє становище біля Кринок є досить непростим. Так, вони записали відкрите звернення до Сєргєя Шойгу, в якому скаржаться на те, що перебувають під шквальним вогнем і не мають ротації вже майже пів року.
- Підтверджують це безрадісне звернення російських солдатів і приховані дані російського командування. Зокрема, списки втрат підрозділів 38 російської армії, що перебувають під Кринками, вимірюються сотнями, попри пафосні слова російського диктатора про те, що "потєрь нєт".