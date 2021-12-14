Росія продовжує стягувати війська до кордону України після розмови Байдена й Путіна

Росія продовжує нарощувати військо біля кордону України навіть після розмови Володимира Путіна та Джозефа Байдена. Наразі там перебувають понад 100 тисяч військових.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, російські військові розкидані від окупованого Криму до північно-західного кордону Росії та Білорусі.

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Зважаючи на це, агресор може атакувати українську територію одночасно на кількох фронтах із застосуванням артилерії, танків та авіації. Резніков зауважив, що нове вторгнення буде катастрофічним як для Росії, так і для України.

Це буде українська кров, це буде російська кров. Багато солдатів з Росії повернуться додому у трунах. Це може бути катастрофа,

– наголосив міністр.

Путін та Байден 7 грудня провели перемовини. Під час розмови глава Білого дав чітко зрозуміти , що США та їхні союзники відреагують сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації.

За словами Резнікова, українська армія налічує приблизно 250 тисяч військових, 200 тисяч резервістів у територіальних підрозділах і 400 тисяч ветеранів.

Водночас наявність 15 атомних енергоблоків на території України роблять будь-яку стрілянину особливо небезпечною.

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Резніков також припустив, що Путін не так сильно зацікавлений в Україні, як у тому, аби показати Європі, на що здатна Росія.

Війська Росії на кордоні України: останні новини

Борис Джонсон та Володимир Путін 13 грудня провели телефонну розмову. Прем'єр-міністр Великої Британії висловив занепокоєння щодо нарощування російських сил на кордоні з Україною.

У США повідомили, що готові запровадити "нові серйозні санкції щодо Росії", якщо Кремль продовжить вторгнення в Україну.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що країни-члени ЄС єдині у питанні підтримки України. У випадку посилення російської агресії, проти Кремля застосують серйозні економічні кроки.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія може напасти на Україну вже у січні – лютому 2022 року.

Начальник генштабу російської армії Валерій Герасимов наголосив, що Москва не планує вторгнення на територію України.

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