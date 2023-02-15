У Кремля закінчується вікно можливостей, – політолог про надання Україні західного озброєння

Російська пропаганда, враховуючи наказ Владіміра Путіна захопити Донбас до березня 2023, спеціально зосередилась на розхитуванні ситуації довкола нового масштабного наступу. Це спрямовано для підняття бойового духу серед росіян, але з кожним днем шансів досягти успіху у Росії все менше.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олександр Антонюк. За його словами, українці не реагують на російську пропаганду й у самих пропагандистів вже немає ілюзій стосовно українців.

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Де відбуватиметься новий наступ

Політолог переконаний, що ударна хвиля російських військ буде сформована для захоплення Донецької та Луганської областей. Окрім цього, за словами Антонюка, ворог має намір здійснити прорив у Харківську область.

Вони моделюють ситуацію заходження в Харківську область. Вони хочуть спробувати взяти Ізюм в кільце й таким чином ускладнити нам можливість стримувати рубежі в Луганській області, а також захопити частину Харківської області,

– сказав політолог.

Олександр Антонюк наголосив, що в будь-якому місці на кордоні з Росією можуть бути ризики. Також політолог зазначив, що є скупчення російських військ під Сумською областю й про це потрібно говорити.

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При цьому, політолог сумнівається в можливості атаки з Білорусі й на основі даних української розвідки сказав, що там не сформовано ударне угрупування, яке б змогло зробити ефективний прорив на територію України.

"Провокації будуть, війна, поки ми не викинемо москалів з нашої території, однозначно буде, але з кожним разом забезпечення озброєнням з боку наших західних партнерів, я думаю, з кожним днем буде закриватись "вікно можливостей" Кремля окуповувати й утримувати окуповані території", – зазначив Антонюк.

Росія посилила пропаганду

На думку Олександра Антонюка, Росія навряд чи використовує пропаганду, щоб розколювати українців, бо українці на неї не реагують і не мають відкритого доступу до неї. Він переконаний, що для розколу українців, Росія застосовує ботів в соціальних мережах, які під виглядом патріотів намагаються дискредитувати воєнно-політичне керівництво України.

Ватна номенклатура розхитує ситуацію по дискомфортному життю, а псевдопатріотична частина качає зараз старі огріхи нашої сьогоднішньої влади. Розповідає про шашлички, про 16 лютого, от якби Володимир Зеленський по-іншому себе вів, то тисячі людей врятували б,

– сказав Антонюк.

Російську пропаганду ворог використовує для внутрішнього споживання, щоб підбадьорити росіян для їхньої "впевненості" в перемозі над Україною.

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