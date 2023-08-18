Тиск посилюватиметься: який може бути план у Кремля щодо війни в Україні

Росія програє на фронті, а тому Кремль може намагатися тиснути на Україну через Захід щодо мирних перемовин. І цей тиск може посилюватися.

Таку думку 24 Каналу припустив російський правозахисник Марк Фейгін. Росія може тягнути час, аби перешкоджати роботі українських Сил оборони на Півдні і таким чином перевести в політичну площину вирішення питання для себе – це бажана мета Кремля.

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Навіщо Кремлю перемовини

Українські оборонці важко відвойовують кожен метр окупованої території. І продовжуватимуть це робити. Цей процес може досягти критичних точок для Росії, зокрема на Півдні. Тому щоб не чекати – окупанти хочуть перемовин.

"Бо в такому разі неможливо буде говорити про "неуспішність" контрнаступу, про що Кремль постійно заявляє в обличчі самого Путіна", – відзначив правозахисник.

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Найдієвішою протидією ймовірним планам окупантів має бути продовження роботи на фронті. Тоді західні партнери бачитимуть, що Україна може досягнути результатів військовими цілями без усіляких перемовин.

Я думаю, восени буде посилений цей тиск (перемовин – 24 Канал). Треба чекати результатів ЗСУ,

– додав Фейгін.

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