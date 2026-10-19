Вирішити долю України без Зеленського: Кремль пропонує провести саміт із Трампом та Сі

Росія пропонує провести у листопаді тристоронній саміт із США та Китаєм, щоб домовитися про завершення війни на своїх умовах. Президента України Володимира Зеленського на цю зустріч запрошувати не планують.

Речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю The Wall Street Journal підтвердив, що всі три сторони визнають гіпотетичну можливість такого діалогу.

Що відомо про можливі переговори

Раніше Пєсков називав корисною можливу зустріч Путіна, Трампа і Сі на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва

Водночас чіткого розуміння щодо самої зустрічі чи її потенційного порядку денного поки немає.

Ще на початку жовтня помічник Путіна Юрій Ушаков уточнював, що ініціатива проведення переговорів має виходити від Китаю. Це стане можливим, якщо Дональд Трамп підтвердить свою участь у саміті.

Цей план є спробою Путіна скористатися потеплінням відносин між Трампом і російським лідером – тенденцією, що викликала занепокоєння в Україні, а також серед її союзників у Вашингтоні та Європі. Такий саміт — без участі президента України Володимира Зеленського – став би безпрецедентною подією і викликав би серйозну тривогу в європейських столицях та за їхніми межами,

– зауважили у виданні.

Тим часом президент США демонстративно уникає тиску на Москву та заморозив закон про санкції проти Росії. Своє рішення він пояснив небажанням відштовхнути Москву від переговорів, а відповідальність за затягування війни перекладає на українську сторону.

Володимир Зеленський заявив, що такі кроки Вашингтона виглядають як спроба схилити Україну до капітуляції. За його словами, Трамп має хороші стосунки з Володимиром Путіним, але змусити його закінчити війну поки не може.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська сторона також шукає шляхи для дипломатичного врегулювання. Зокрема, Володимир Зеленський зазначав, що зустріч із Путіним можлива під час саміту G20 у США.

Крім того, Київ запросив спецпредставників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера приїхати до Брюсселя чи іншого європейського міста для проведення нового раунду переговорів. Водночас президент України наголошував, що Путін хоче знищення нашої держави, і йому буде замало навіть капітуляції.