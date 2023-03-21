Чи постачає Китай летальну зброю Росії: генсек НАТО терміново звернувся до Сі

Сі Цзіньпін прибув до Москви на переговори з воєнним злочинцем Владіміром Путіним. Бункерний дід готовий на все, аби отримати підтримку Китаю. У НАТО заявили, що Росія просила летальну зброю. Китай закликають не робити це.

Цзіньпін став першим світовим лідером, який потиснув руку Путіну після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Бункерний дід відчайдушно шукає союзників. Тим часом китайський лідер хоче презентувати свою країну як впливового та авторитетного глобального миротворця.

Зверніть увагу Китайська заміна західним компаніям: що Путін і Сі наобіцяли один одному під час переговорів

Що кажуть у НАТО

Єнс Столтенберг – генсек НАТО – заявив, що Росія просила у Китаю летальне озброєння.

Ми не бачили жодних доказів того, що Китай постачає летальну зброю Росії, але ми бачили деякі ознаки того, що такий запит з боку Росії був, і що це питання розглядає в Пекіні китайська влада,

– наголосив Столтенберг.

Окрім того, генсек НАТО відповів, на запитання, який меседж він хотів би відправити Сі. Столтенберг наголосив: "Китаю не слід постачати летальну зброю Росії".

У ГУР МО України також не підтвердили інформацію, що Китай надає летальну зброю Росії. Китай має свої інтереси.