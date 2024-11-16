Росіяни просуваються з величезними втратами, – Зеленський про те, до чого готуватися на фронті
Володимир Зеленський розповів, чого чекати на фронті найближчим часом. За словами президента, Росія не може просуватись щодня такими втратами.
24 Канал пише, що Володимир Зеленський сказав в ефірі "Українського радіо", що щодня Росія втрачає на фронті пораненими та загиблими 1,5 – 2 тисячі солдатів на день.
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Зеленський сказав, чого чекати на фронті
Вони не можуть постійно просуватись із такими втратами. І на деяких напрямках вже видно, як уповільнилось просування. Зараз, щоб їх зупинити, підійдуть резерви, укомплектовані бригади, які ми так довго чекаємо. Але маємо розуміти, що хочуть "рускі",
– сказав Зеленський.
За словами президента, варто пам'ятати, що ми воюємо з державою, яка не цінує своїх людей, якій все одно, скільки загине.
"А з нашого боку ми повинні зробити все, щоб у наступному році війна закінчилась. Дипломатичними шляхами. Це дуже важливо", – запевнив Зеленський.
До речі, президент підтвердив, що на Сході України ситуація складна, адже росіяни просуваються. За словами Зеленського це відбувається з різних причин. Зокрема, повільними були процеси:
- наповнення наших бригад підготовленими людьми,
- наповнення і комплектація бригад зброєю.
Зеленський пояснив, що не можна просто наповнювати людьми бригаду, якщо вона чекає на ту чи іншу зброю. Адже ми чекали постачання деякої зброї 12 місяців з моменту узгодження в Конгресі США.
До речі, президент сказав, що ми повинні зробити все, щоб у 2025 році війна завершилась.