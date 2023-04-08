Росія провалила кампанію масованих атак проти енергосистеми України, – розвідка Британії
Росія з 10 жовтня 2022 року провела понад десять масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. Мета Росії полягала в тому, щоб занурити Україну в блекаут, що змусило б українців нібито вимагати від влади переговорів з Кремлем. Та росіяни провалили зимову війну проти України.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 8 квітня. Британська розвідка констатувала, що Росії за осінь і зиму не вдалося довести до колапсу об'єднану енергосистему України.
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Росія згорнула кампанію масованих атак
Крім того, у розвідці Міноборони Британії зазначають, що зараз Росія фактично згорнула цю кампанію.
"Російська кампанія з метою завдати серйозної шкоди об'єднаній енергосистемі України взимку 2022 – 2023 років, найімовірніше, провалилася. Росія завдавала удари з відстані із жовтня 2022 року, проте масштабні удари стали рідшими з початку березня 2023 року. Атаки меншого масштабу (до 25 ракет) тривають, але, скоріш за все, мають набагато менший вплив на енергосистему", – зазначає розвідка.
Також в огляді мовиться, що українські оператори енергосистеми продовжують шукати заміну необхідних компонентів, зокрема розбитих трансформаторів.
Транспортування і встановлення цього обладнання – логістичний виклик, особливо якщо йдеться про великі трансформатори, які можуть важити від 100 тонн.
"Ситуація з електроенергією в Україні скоріш за все покращиться з настанням теплішої погоди. Планування й підготовка до наступної зими, скоріш за все, вже почалася", – інформує розвідка.
Яка ситуація в енергосистемі України
- Міністр енергетики України Герман Галущенко у п'ятницю, 7 квітня, повідомив, що енергосистема працює без обмежень споживачів із резервом потужності.
- За словами міністра, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.
- Водночас триває відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів мережевої інфраструктури. Зокрема, протягом останньої доби заживлено 6,8 тисяч споживачів у Донецькій області, близько 2 тисяч – у Сумській, Харківській та Херсонській областях.
- У період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року Росія завдала 15 масованих ракетних атак і 18 атак дронами по енергетичній інфраструктурі України.