Верх цинізму: російська ЦВК оголосила про проведення "виборів" на окупованих територіях

У березні 2024 року у Росії відбудуться президентські вибори. До голосування "за Путіна" Кремль планує залучити й українців з окупованих територій.

Як повідомляють росЗМІ, центральна виборча комісія країни-агресорки вирішила провести вибори на загарбаних територіях Херсонщини, Запоріжжя, Криму, а також так званих "лнр" і "днр". Пропагандисти уточнюють, що таке рішення окупаційна влада ухвалила попри введення у цих регіонах "воєнного стану".

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Вибори окупантів

За інформацією медіа, російська ЦВК нібито провела консультації з фсб і міноборони. І ті, мовляв, дали згоду на проведення виборів в окупованих областях України.

Нагадаємо, що про цинічний намір нашого ворога стало відомо раніше. У МЗС України вже відреагували на цю ганьбу. Там нагадали, що проведення російських виборів на українських територіях грубо порушує Конституцію та законодавство України, норми та принципи міжнародного права, зокрема Статут ООН. Такий виборчий процес буде незаконним.

Включення голосів, отриманих на тимчасово окупованих територіях України, поставить під сумнів легітимність всього результату виборів президента Росії,

– наголосили у диппредставництві.

МЗС закликало міжнародну спільноту засудити намір Росії провести президентські вибори на захоплених українських територіях, а на причетних до їх організації та проведення – накласти санкції.

Путін оголосив, що йде у президенти

: У вересні 2022 року окупанти влаштували так звані "референдуми" на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини. 30 вересня Путін оголосив про їх "анексію" у склад Росії. Також російський диктатор підписав "указ" про "приєднання" до країни-агресорки "днр" і "лнр".

8 грудня російський диктатор повідомив, що планує балотуватися на новий термін. Таку заяву Путін зробив під час церемонії до так званого "Дня Героїв Вітчизни". При цьому Путін вдавав, що ніби ще тривалий час роздумував над тим, чи йти йому у президенти знову чи не йти. Однак, мовляв, в якусь мить його осяйнуло, що він інакше вчинити не може, як знову засісти у Кремлі. Наче це не задля цього вносили "правки" до конституції Росії.

Володимир Зеленський своєю чергою прокоментував рішення диктатора. За його словами, й так зрозуміло, хто переможе на виборах, і що Путін змагається сам із собою. Втім, ці російські вибори можуть стати переломним моментом, якщо цивілізований світ відмовиться визнати легітимність їх результатів.

: У Росії вибори президента заплановані на 15 – 17 березняи 2024 року.