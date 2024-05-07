У Росії шалена істерика: що насправді означають погрози та гучні заяви

Заяви про проведення нестратегічних ядерних навчань у Росії є дуже голосними. Країна-агресорка має старе озброєння, тому просто проведе контроль та перепише папери. Хоча в інформаційний простір "вкидатиме" багато "лякалок".

Такою думкою в етері 24 Каналу поділився військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, наголосивши, що в російського військово-політичного керівництва зараз шалена істерика.

До теми Ризики зросли: чи може Росія наважитись на ядерний удар

Що турбує Кремль

За словами Світана, путінський режим натепер бентежить багато речей, зокрема:

підготовка до удару по Керченському мосту.

можливе залучення французьких та американських військ у війну проти Росії;

дозвіл Великої Британії на використання британської зброї по російській території;

Окупанти розуміють, що не мають чого протиставити, тому намагаються заполонити інформаційний простір погрозами про ядерну зброю та підготовку терактів у Європі. Адже у липні – серпні у Франції мають відбутися Олімпійські ігри.

Загалом же 95% інформаційного сміття направлено на внутрішнє споживання – російське населення, яке живе задля телевізора та холодильника.

Про конвульсії Мєдвєдєва

Заступник голови російської Ради безпеки Дмітрій Мєдвєдєв погрожує "світовою катастрофою" у разі відправлення західних військ в Україну. Буцім таке рішення спричинить прямий вступ їхніх країн у війну, і Росія буде вимушена відповісти, але вже не на території України.

У такому випадку, за його словами, не вдасться заховатися ні на Капітолійському пагорбі, ні в Єлисейському палаці, ні на Даунінг-стріт-10. Такий сценарій начебто могли зрозуміти Кеннеді та Хрущов понад 60 років тому, але "не хочуть усвідомити нинішні інфантильні д*біли, що дорвалися до влади на Заході".

На Мєдвєдєва ніхто увагу не звертає, особливо у понеділок. Десь з середи – четверга він виходить із запою до вихідних. Тоді вже можна якось змалювати становище всередині верхівки Кремля. Загальне послання – істеричне. І Мєдвєдєв може його віддзеркалювати,

– сказав Роман Світан.

Як у світі реагують на чергові ядерні навчання Росії