У США і НАТО оцінили реальність російських погроз щодо ядерної зброї
Джерело:RMF FM
Країна-агресорка повідомила, що планує провести навчання, які стосуватимуться застосування ядерної зброї. Сполучені Штати та Північноатлантичний альянс уже відреагували на подібні заяви з боку Росії.
Напередодні речник Пентагону назвав подібні заяви з боку Кремля прикладом "безвідповідальної риторики". За його словами, подібні обурливі тези Росія вже неодноразово демонструвала, оскільки "їх бачили й раніше".
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Що кажуть у НАТО
Як розповіла речниця НАТО Фара Дахлалла, в Альянсі у відповідь на оголошення Росії про проведення навчань з використанням тактичної ядерної зброї заявили, що ядерна риторика з боку країни-агресорки є небезпечною та безвідповідальною. Водночас за її словами, Північноатлантичний альянс продовжує "пильнувати".
Наше колективне стримування та оборона продовжуватимуть забезпечувати захист кожного дюйма території Альянсу,
– наголосила представниця НАТО.
Посадовиця також додала, що наша держава "має право на самооборону, закріплене в Статуті ООН, і союзники по НАТО продовжуватимуть це право підтримувати". Втім, саме Росія почала цю незаконну війну, тому, на думку речниці, вона і повинна її закінчити.
У США також невдоволені подібними заявами
Речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу підтримав позицію Пентагону та додав, що у Вашингтоні вважають безвідповідальною риторику Кремля про військові навчання з використанням тактичної ядерної зброї.
Водночас Сполучені Штати станом на зараз не бачать жодних ознак підготовки до застосування такої зброї у війні проти України. Зокрема, не фіксують підстав змінювати позиції власних ядерних сил у відповідь на ці безвідповідальні заяви Кремля.
Риторика Росії – ядерна риторика – є безрозсудною та безвідповідальною впродовж усього конфлікту,
– сказав він.
Що цьому передувало: коротко
- Ядерні навчання росіяни хочуть провести як "відповідь на провокаційні заяви й погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Росії". Відомо, що ворог планує залучити сили Південного військового округу, авіацію та військово-морський флот.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що ядерний шантаж – це стабільна практика режиму Путіна. Тому епохальної новини у подібних заявах щодо чергових ядерних навчань – немає.
- Координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, щоб вберегти свої війська від ураження західною зброєю, Росія просто має вивести їх з України.