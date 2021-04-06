Росія провела масштабні військові навчання в окупованому Криму

На Донбасі вже декілька тижнів фіксують загострення бойових дій. Водночас Росія активно стягує свої війська до лінії розмежування, а також в Крим, де начебто проводять військові навчання.
Джерело:24 канал
Міністерство оборони Росії опублікувало відео про військові навчання на тимчасово окупованому півострові у понеділок, 5 квітня 2021 року. Країна-агресор активно почала перевіряти бойову готовність своєї армії.
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Що відомо про навчання в Криму
Навчання морської піхоти Чорноморського флоту провели на полігоні "Опуск". У тренуваннях взяли участь десантно-штурмові роти.
Тренування на полігоні начебто проводили для перевірки сил флоту за зимовий період навчання. За даними російського Міноборони, учасниками навчань були:
- понад 200 військовослужбовців;
- 30 одиниць техніки;
- 8 вертольотів.
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- Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що станом на 30 березня біля кордонів України перебувало 28 батальйонів тактичних груп ворога.
- Очевидці публікували відео, де Росія направляє свої війська до тимчасово окупованого Криму.
- У південних прикордонних районах України проводять збори, на яких формують та проводять підготовку підрозділів територіальної оборони.