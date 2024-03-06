Ловлять людей на вулиці: окупанти влаштували на Херсонщині цирк під назвою "вибори"

Окупанти провели першу хвилю "дострокових виборів" у Херсонській області. Усе відбувалося доволі смішно та вкотре підкреслило фейковість цього дійства.

Про це 24 Каналу сказав депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, зауваживши, що через брак охочих "голосувати" окупанти вдалися до побудинкового обходу людей.

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Окупанти влаштували шоу-"вибори"

Хлань розповів, що перша хвиля "дострокових виборів президента" на окупованих Росією територіях уже минула цими вихідними, а наступна розпочнеться з 15 березня.

За його словами, окупанти-скоморохи намагалися влаштовувати якісь свята. А пересувні агітаційні пункти і зараз продовжують їздити окупованою територією Херсонщини і створювати начебто святковий настрій.

Але інтенсивності того, щоб були охочі проголосувати, не спостерігалося,

– сказав депутат Херсонської облради.

Він зауважив, що, оскільки пункти для голосування виявилися порожніми, окупанти запустили механізм побудинкового обходу людей. Раніше вони вже так робили на так званому референдумі та на "виборах", які проводили до окупаційних органів влади і до державної думи Росії. А зараз знову відтворюють це під назвою "вибори президента" Росії.

Як окупанти змушують до "голосування"

Депутат Херсонської облради зазначив, що все відбувається доволі смішно. Студенти-скоморохи, яких завезли з Росії, обходять людей, аби змусити їх проголосувати. Їх обов'язково супроводжують двоє російських військових та один поліціянт.

За його словами, у такому супроводі "виборча комісія" рухається приватними забудовами, не просто стукаючи у кожні двері, а й обходить навколо будинку. Так окупанти намагаються впевнитися, що вдома точно нікого немає, а вже після того рухаються далі.

Ловлять перехожих на вулиці, їм уже абсолютно байдуже, чи є паспорт у людини,

– заявив Хлань.

Він додав, що про жодні списки виборців узагалі недоречно казати. Люди приходять начебто голосувати, їх навіть не відмічають у списках, а просто дають бюлетень. Це ще раз підкреслює фейковість усього дійства, яке відбувається під назвою "вибори".

Ситуація на лівобережжі Херсонщини: коротко