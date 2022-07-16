росія провокує конфлікт між Україною та Угорщиною, – аналітик

Між Україною та Угорщиною склалися напружені відносини. Велику роль у погіршенні стосунків між Києвом і Будапештом зіграла росія.

Таку думку 24 каналу висловив політолог, аналітик з угорського питання на Закарпатті Дмитро Тужанський. За його словами, російські ЗМІ приділяють велику увагу українсько-угорській темі.

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Про що пише російська преса

Зараз російська пропаганда активно поширює інформацію про загострення стосунків між країнами.

Російські державні медіа прямо пишуть про можливий збройний конфлікт і збройну атаку Угорщини на Україну. росія на цьому грає, вона хоче спровокувати конфлікт,

– сказав Тужанський.

Політолог зазначив, що провокація конфлікту між Україною та Угорщиною почалася набагато раніше.

Інформаційні спецоперації росіян

Він розповів, що вивчав російські медіа у період з вересня до грудня 2021 року. Тоді російські війська вже готувалися до нападу на Україну. Однак кремлівська пропаганда, за його словами, активно "розганяла" інформацію саме про погіршення стосунків Києва і Будапешта.

Російські спецслужби провели інформаційні спецоперації. Вони вкидали в угорський, український та російський інформпростір повідомлення про те, що між Україною та Угорщиною назріває військовий конфлікт,

– наголосив політолог.

"Між Україною та Угорщиною є непорозуміння"

Разом з тим, додав Тужанський, погіршення українсько-угорських відносин не можна вважати виключно російським наративом.

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"Так, між Україною та Угорщиною є непорозуміння. Позиція Угорщини з багатьох питань є проросійською", – сказав політолог.

Він наголосив, що важливо розділяти реальну ситуацію і гру, яку нав'язує обом країнам кремль.

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