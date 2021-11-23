Росія провокує паніку, – Казанський про масштабні військові навчання бойовиків на Донбасі

Окупанти на Донбасі розпочали командно-штабне навчання. Водночас Росія може лише намагатися спровокувати панічні настрої в Україні.

Про це в ефірі 24 каналу розповів представник Донецької області у Тристоронній контактній групі, журналіст Денис Казанський. Він зауважив, що Росія зосереджує біля наших кордонів певну кількість військових, однак такі епізоди вже були.

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Денис Казанський зауважив, що передислокації не є підтвердженням того, що Росія наважиться напасти на Україну.

Можливо, Росія спеціально час від часу робить такі передислокації, щоб провокувати певні панічні настрої, обговорення цієї ситуації. Щоб потім казати, мовляв, "вони нас звинувачують безпідставно". Денис Казанський Представник Донецької області у Тристоронній контактній групі, журналіст

Росія не зацікавлена у перемир'ї

Також Денис Казанський звернув увагу на позицію представників Росії у ТКГ і зазначив, що там – стабільний глухий кут. Нічого особливо не змінюється.

"У них (представників Росії – 24 канал) стоїть завдання, щоб цей конфлікт не згасав. Вони не зацікавлені в перемир'ї", – пояснив представник Донецької області у Тристоронній контактній групі.

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