Росія провокує, щоб Україна пішла ударом у відповідь, – військовий волонтер

Росія намагається спровокувати загострення конфлікту на кордоні України. Окупанти намагаються витягнути на себе спротив, щоб українські воєнні пішли ударом у відповідь.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий волонтер фонду "Повернись живим" Андрій Римарук. За його словами, Росія у такий спосіб хоче зробити чергове загострення і розширити мапу протистояння на Сході України.

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"Росія намагається спровокувати конфлікт. Витягнути на себе спротив, щоб ми (Україна – 24 канал) пішли ударом у відповідь", – наголосив Римарук.

Римарук: Професійно підготуються

Військовий волонтер вважає, що Росія подумує над провокацією вже декілька разів. Мовляв, агресори чудово бачать активність військової допомоги з боку США.

Вони професійно підготуються до того, щоб розширити ділянку фронту. Просто будуть вичікувати зручного моменту,

– пояснив Римарук.

На думку військового волонтера, росіяни чітко відстежують інформацію із застосування Bayraktar. Усі дії показують, що Збройні сили України з кожним місяцем стають усе сильнішими й сильнішими.

Ні для кого не секрет, що американські Javelin шукають російську збройну техніку на Сході України. Ми готові застосувати (удар – 24 канал) у будь-який момент, як тільки вони підуть у наступ. Андрій Римарук Військовий волонтер

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