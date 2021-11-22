Росія провокує, щоб Україна пішла ударом у відповідь, – військовий волонтер

22 листопада 2021 , 15:43
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Джерело:

24 канал

Росія намагається спровокувати загострення конфлікту на кордоні України. Окупанти намагаються витягнути на себе спротив, щоб українські воєнні пішли ударом у відповідь.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий волонтер фонду "Повернись живим" Андрій Римарук. За його словами, Росія у такий спосіб хоче зробити чергове загострення і розширити мапу протистояння на Сході України.

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"Росія намагається спровокувати конфлікт. Витягнути на себе спротив, щоб ми (Україна – 24 канал) пішли ударом у відповідь", – наголосив Римарук.

Римарук: Професійно підготуються

Військовий волонтер вважає, що Росія подумує над провокацією вже декілька разів. Мовляв, агресори чудово бачать активність військової допомоги з боку США.

Вони професійно підготуються до того, щоб розширити ділянку фронту. Просто будуть вичікувати зручного моменту,
– пояснив Римарук.

На думку військового волонтера, росіяни чітко відстежують інформацію із застосування Bayraktar. Усі дії показують, що Збройні сили України з кожним місяцем стають усе сильнішими й сильнішими.

Ні для кого не секрет, що американські Javelin шукають російську збройну техніку на Сході України. Ми готові застосувати (удар – 24 канал) у будь-який момент, як тільки вони підуть у наступ.

Андрій Римарук

Військовий волонтер

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Російське вторгнення в Україну: головне

  • Очільник української розвідки Кирило Буданов заявив 21 листопада, що Росія планує напад на Україну. Широкомасштабний наступ може відбутися вже у січні – лютому 2022 року.
  • Дані підтвердила й розвідка США. Розвідку вже передали НАТО. Згідно з ними, атаки можуть відбутися за 3 напрямками – з окупованого Криму, через кордон з Росії та через Білорусь.
  • Водночас міністр оборони України Олексій Резніков не вірить, що Росія піде у наступ. Ба більше, він запевнив, що ЗСУ у разі чогось дадуть відсіч окупанту.
Автор: Роман Стек