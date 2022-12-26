Україна офіційно вимагатиме виключити Росію з Радбезу ООН: наскільки це реально

МЗС України офіційно вимагатиме виключити Росію з Радбезу ООН. Наша держава робитиме це не вперше, а тому прогнози песимістичні.

Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Раніше повідомлялось про те, що Україна планує офіційно порушити питання про виключення Росії з Радбезу ООН.

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Це питання порушувалось і у 2014 році

Клочок зазначив, що сумнівається в результативності дій щодо виключення Росії з Радбезу ООН, бо у 2014 році Україна вже зверталась до ООН з подібною заявою. Тоді вона загубилась десь у бюрократичних коридорах організації. Тоді Росія анексувала українські території, й нині нічого не змінилось, просто розпочалась повномасштабна війна.

Чи не достатньо було для Радбезу ООН фактів анексії територій, окупації територій незалежної держави, щоб як мінімум усунути Росію від голосування питань, що пов'язані з Україною. Тому я не бачу перспективи в цьому питанні, але його треба підіймати. У мене така думка, що ця історія завершиться розмовами в ООН і не більше, на превеликий жаль,

– зауважив політичний та економічний експерт.

ООН не треба ліквідовувати

Він продовжив, що ООН бездіяльна, її порівнюють з Лігою Націй, але розформувати організацію не слід, бо її 190 членам ніде буде податись, і у світі можуть формуватись сумнівні союзи. Так, в ООН є члени, які підіграють Росії, ті ж Китай, Індія явно не демонструють проукраїнську позицію. З 2014 року ми говорили про бездіяльність ОБСЄ, нині вона зникла, й ми почали говорити про ООН, і це правильно.

"Саме у форматі ООН, на моє переконання, нам треба домогтися перемоги України й далі підіймати питання про реорганізацію ООН, зокрема, й Радбезу. Чому країна, яка дозволяє собі агресивні дії, може блокувати будь-які рішення щодо країни, яку вона фактично анексує, знищує, і яка також є повноправним членом ООН?", – наголосив Клочок.

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ООН реально реформувати

За його словами, реформувати ООН цілком реально. І в цьому плані дуже позитивним є досвід реалізації зернового коридору. Це не питання вивезення зерна з України, це питання впливу на Росію, коли її поставили в патову ситуацію, що вона не має права чіпати кораблі в Чорному морі. Це ж не Туреччина реалізувала, а ООН за сприяння інших країн.

Тут треба зарахувати у плюс, хоча я притомно розумію неадекватність, інфантильність часто Гутерреша, який приїжджає до Путіна, потім в Україну, його тут обстрілюють, а він і далі каже, що все добре. Однак тут треба шукати й інші моменти, позитивні. У цьому сенсі ООН, до речі, дуже гарно спрацювала,

– підкреслив політичний та економічний експерт.

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