Росія у Радбезі ООН заявила, що відводить деякі свої війська

На екстреному засіданні Радбезу ООН представник Росії заявив, що звинувачення у бік Москви щодо ескалації – безпідставні. Мовляв, наголосив Сергій Вершинін, всі війська – на російській території, а деякі з них начебто вже відводять.

Заступник міністра закордонних справ держави-агресорки дуже обурився виступом держсекретаря США Ентоні Блінкена, інформує 24 канал. Вершинін заявив, що "інсинуації щодо нападу Росії на Україну – безпідставні та небезпечні".

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Росія запевняє, що деякі підрозділи вже відвели

Насправді російські сили, як і були, так і залишаються на російській території. Позавчора почалось повернення деяких частин після завершення навчань на місця їхньої дислокації на російській території,

– переконував Вершинін.

Представник Росії вкотре повторив, що Росія проводить військові навчання на власній території – у тому режимі, який Москва вважає за потрібний.

Вершинін звинуватив Україну в ескалації

Вершинін звинуватив Україну у порушенні Віденського документа. Мовляв, на Донбасі зібралось 120-тисячне українське військо, а США надали Києву озброєння на 650 мільйонів доларів. Представник МЗС Росії ретельно перерахував всі країни, які допомагають Україні зброєю, а також конкретизував, що саме вони передали.

Ця інформаційна агресія, ці заяви безперервні – про російську військову загрозу – для чого вони потрібні? Для того, щоб поставляти усе це, вони використовують це, як прикриття,

– цинічно зазначив Вершинін.

При цьому представник Росії традиційно заявив, що, мовляв, Москва готова до діалогу.

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Загроза російського вторгнення в Україну: коротко

Незважаючи на те, що Росія заявила про часткове відведення військ, США цього не підтвердили.

Президент Джо Байден наголосив, що ймовірність нападу – дуже висока.

У Міноборони Британії, тим часом, кажуть, що Росія збільшила свою військову присутність протягом останніх 48 годин.

І Лондон, І Вашингтон припускають, що Росія може здійснити провокацію під чужим прапором.

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