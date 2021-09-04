Росія реагує на Кримську платформу, – Зеленський про арешт заступника голови Меджлісу

У тимчасово окупованому Криму проросійська влада 4 вересня арештувала заступника голови Меджлісу. На це вже відреагував президент Володимир Зеленський.

Зеленський закликав звільнити Джелялова

Президент обурився діями російської влади у Криму. Він наголосив, що окупанти знову вдалися до переслідування кримських татар.

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Так Росія реагує на початок роботи Кримської платформи. Всі затримані мають бути звільнені,

– заявив глава держави.

Він також опублікував фото заступника голови Меджлісу з презентації офісу Кримської платформи у Києва.



Джелялов на презентації Кримської платформи / Фото Володимира Зеленського

Що відомо про затримання Джелялова

Зранку 4 вересня до Наріма Джелялова прийшли з обшуками. Силовики вивезли його у невідомому напрямку зі села Первомайське. Перед тим проросійські "правоохоронці" обшукали домівки ще двох кримських татар.

Через затримання заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу у прокуратурі відкрили кримінальну справу.

Керівник Меджлісу Рефат Чубаров такі дії також пов'язує з реакцією Росії на Кримську платформу. Він назвав це "помстою".

Повний текст публікації Володимира Зеленського у твітері:

Окупанти в Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки й затримання. Вже забрали Нарімана Джелялова, 1-го заступника голови Меджлісу. Так Росія реагує на початок роботи Кримської платформи. Всі затримані мають бути звільнені!