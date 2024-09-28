Росіяни покращують характеристики: як протидіяти російським КАБам

Росія почала завдавати ударів по Запоріжжю керованими авіабомбами нової модифікації, які можуть долати відстань близько 80 кілометрів. У запасах росіяни мають десятки тисяч КАБів.

Тому роблять цей засіб ураження пріоритетним як у зоні бойових дій, так і в тиловій Україні. Як з ними боротися, в етері 24 Каналу пояснив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Протидія загрозі

За словами Коваленка, боротьба з КАБами полягає не у знищенні самого засобу ураження, а в ліквідації його носія – авіації, насамперед Су-34. У цьому питанні можуть допомогти 3 типи зброї.

Перше – Україні потрібні засоби протиповітряної оборони типу Patriot чи SAMP/T. Вони знищуватимуть російську тактичну авіацію ще до того, як вона вийде на локацію для скидання. Натепер це близько 80 – 100 кілометрів.

Друге – винищувачі з ракетами великого радіуса дії класу "повітря – повітря". Такі ракети мають на озброєнні західні винищувачі – зокрема F-16 застосовують AIM-120С/D AMRAAM з дальністю поразки цілей до 180 кілометрів.

Третє – ракети ATACMS модифікації М39 здатні вражати цілі з відривами до 165 кілометрів, а М39А1 – до 300 кілометрів. Сюди ж можна додати Storm Shadow та SCALP. У цьому радіусі дії від кордону з Україною вглиб Росії розміщується близько 20 авіабаз, які активно використовують окупанти, зокрема для базування носіїв КАБів.

Однак у нас немає чим відповідати Росії (тобто Україна досі не отримала дозвіл на удари по території Росії – 24 Канал). З 2022 року ці 3 пункти не мають повного вирішення,

– наголосив військово-політичний оглядач.

Еволюція КАБів

УПАБ-1500Б – планувальні авіаційні бомби вагою 1,5 тонни з дальністю планування до 50 кілометрів за висоти скидання 15 кілометрів. Ці бомби мали досить високий показник точності, але для російської армії були дуже дорогі у виробництві. Тому росіяни відмовилися від якісних рішень та віддали перевагу дешевим і масовим у виробництві через вкрай примітивну архітектуру – УМПК.

Але ворог працював не тільки над УМПК для важчих бомб, підвищуючи цим потужність застосовуваних засобів, а й над дальністю ураження цілей.

Якщо восени 2022 року середньостатистична ФАБ-250 з УМПК мала можливість планувати на дистанцію до 30 кілометрів за максимальної висоти скидання 16 кілометрів, то зараз УМПК дозволяють бомбам вагою у 250 кілограмів планерувати на відстань до 80 кілометрів. Півторатонні бомби в середньому долають 50 – 60 кілометрів.

До кінця цього року, цілком можливо, ФАБ-250/500 отримає УМПК з дальністю польоту 100 кілометрів. Це вже загроза для таких міст як: Полтава, Дніпро, Одеса. Залежно від того, звідки відбуватиметься скидання. У 2025 році є величезний ризик, що вони зможуть встановлювати на свої бомби реактивний розгінний блок, що одразу підвищує їхню дальність польоту до 150 кілометрів,

– резюмував Олександр Коваленко.