Росія роками не слухала слів, тож тепер слухає зброю, – Резніков

Країна-агресорка роками не чула слів цивілізованого світу, тож тепер демократію доводиться захищати зброєю.

Росія почує зброю світу

Про це написав міністр оборони Олексій Резніков. Очевидно, причиною цієї заяви є підписання ленд-лізу американським президентом.

Увага Ми знову разом переможемо, – Зеленський подякував Байдену за підписання закону про ленд-ліз

Роками агресор не слухав слів, тож тепер слухає зброю всього цивілізованого світу,

– зазначив Резніков.

Раніше Олексій Резніков заявив, що ленд-ліз для України свідчить: США вірять у її перемогу над Росією. Ухвалення закону про ленд-ліз міністр назвав фактично участю у війні, водночас без залучення військових.

Резніков пригадав, як під час Другій світової війни рішення США вступити у війну проти Гітлера змінило історію. Тоді допомогти Штати закликав Вінстон Черчилль. Цього разу під час війни Росії з Україною це зробив Володимир Зеленський.

Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України

9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України

Американський президент запевнив у підтримці Штатами України, попри те, що деякі кроки є витратними. Втім намагання сховатися від російської агресії – завдадуть ще більше витрат.

Джо Байден додав, що Європа зараз потребує більшої допомоги, ніж 77 років тому, адже путінська війна має на меті зруйнувати не лише демократичне майбутнє України, але й всю Європу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалення ленд-лізу – це історичний крок і ми обов'язково переможемо.

До слова, американський президент, після підписання закону, закликав Конгрес якнайшвидше схвалити запит на виділення 33 мільярдів доларів допомоги Україні.

Байден зауважив, що деякі кроки є витратними. Водночас ховатися від агресії Росії – ще більш витратно.

Важливо – Байден підписав ленд-ліз для України: дивіться відео

Ленд-ліз надасть можливість постачати Україні необхідне озброєння, транспортні засоби, продовольство за спрощеною процедурою.