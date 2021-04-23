ЄС висловив розчарування позицією Росії на переговорах з Україною

Європейський Союз заявив про розчарування відсутністю в Росії політичної волі щодо завершення війни з Україною. Росію, яка постійно вдає з себе "просто посередника", закликали взяти на себе відповідальність.
Джерело:Укрінформ
Про своє розчарування позицією Росії Євросоюз повідомив у заяві під час засідання постійної ради ОБСЄ 22 квітня.
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Ми шкодуємо, що відсутність політичної волі в одного з учасників ТКГ продовжує перешкоджати будь-яким значущим обговоренням. Розчаровує те, що Росія відмовляється брати щиру участь в обговоренні щодо поновлення зобов'язань з припинення вогню,
– мовиться в заяві ЄС.
У Європейському Союзі відзначили, що Україна демонструє справжню готовність щодо розведення військ, розмінування територій і роботи КПВВ на Донбасі. Та через позицію Росії в цих питаннях немає прогресу.
Відтак Євросоюз закликав Росію взяти на себе відповідальність за мінські домовленості й зобов'язання, взяті в нормандському форматі, й відповісти за домовленості, під якими вона сама підписалася.
Коротко про позицію Росії:
- Після чергового раунду переговорів у тристоронній контактній групі представники української делегації знову й знову заявляють, що Росія банально блокує мирний процес.
- Росіяни беруть участь у переговорах заради самих переговорів і не демонструють жодного бажання рухатися в напрямку закінчення війни, яку вони самі розв'язали в Україні.