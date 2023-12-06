Росія "розділилась" на 3 країни: ексспівробітник КДБ сказав, чим "зайнята" кожна

З 140 мільйонів росіян на фронті в Україні побували понад 1 мільйон жителів країни-агресорки. Як результат – восени окупанти стали майже вдвічі частіше дезертирувати порівняно з літом.

Ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов поділився думками з 24 Каналом щодо цієї ситуації. За його словами, у Росії тільки 10% "Z-патріотів", всім іншим – байдуже на перебіг подій в країні.

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Три країни в Росії та чим вони "займаються"

На думку Жирнова, Росія під час російсько-української війни розділилася на 3 країни:

люди, які воюють на фронті в Україні;

глибинки, в яких населення страждає від безробіття, не має комфортного життя й готове за гроші піти на війну;

великі міста, які взагалі не знають про так звану "СВО".

"Вони чули щось. Проте оскільки тема неприємна та заборонена, вони просто не думають та нічого не говорять про це", – сказав ексспівробітник КДБ Росії.

Створюється враження, що Виставка досягнень народного господарства (ВДНГ) в Москві – це люди, які жодної секунди не думають, що взагалі існує російсько-українська війна.

Це їх не стосується. Їх починає стосуватися тільки тоді, коли тобі чи твоєму сину приходить повістка. Проте в основному вони про це не думають,

– пояснив колишній співробітник СЗР Росії.

Кількість дезертирства в Росії зростатиме

Сергій Жирнов зазначив, що в Росії є лише 5 – 10% "Z-патріотів", які моніторять російські телеграм-канали та слухають пропагандиста Владіміра Соловйова. Всі інші – занурилися в себе, займаються побутовими справами й не думають про війну.

За даними організації "Идите лесом", у Росії восени 2023 року число запитів на допомогу для дезертирства з армії зросла на 89% порівняно з літом. За три осінні місяці було отримано 577 звернень проти 305 за червень – серпень.

Росіяни дедалі частіше будуть дезертувати. Утім, проблема не стосуватиметься людей, які проживають в центральних російських містах.

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Путін став менше говорити про "СВО"

Жирнов помітив, що Владімір Путін надзвичайно мало говорить про "СВО". Кремлівський очільник частеньо базікає про досягнення та успіхи Росії, санкції та Захід.

Ніби саме Захід веде з Росією якусь абстрактну велику всесвітню війну, але не прив'язує її до географії в Україні, – підкреслив Жирнов.

Росіяни не чинять спротив війні, бо вона не торкнулася кожної родини. Ба навіть, минулого тижня дрони пошкодили 3 електричні підстанції в Росії, а окупанти пов'язують відключення світла з негодою й аж ніяк не з війною.

Важливо! У Росії заявили, що змогли створити та вже навіть випробували апаратний комплекс розпізнавання "свій-чужий" для БпЛА, і тепер готуються до запуску його в серію.

Як стверджує російська корпорація "Ростех", мовиться про "малогабаритний пристрій" масою 150 грамів, яким можна комплектувати "широку лінійку" безпілотників. Окупанти запевняють, що пристрій споживатиме мінімум електроенергії, тому підійде навіть для найпростіших дронів.

"Навіть люди, які працюють на російських військових заводах у три зміни, радіють, що працюють в три зміни, радіють, що їм почали платити більш пристойні гроші, ніж у звичайний час", – підсумував Сергій Жирнов.

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