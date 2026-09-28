Вашингтон став м'якшим до Москви: Росія посилює розкол між США та Європою

Кремль активно використовує зміну влади у Вашингтоні для поглиблення конфлікту між американськими та європейськими союзниками. Водночас масовані удари по українських містах стали прямою відповіддю на економічний тиск проти агресора.

Про зміну геополітичної ситуації в ефірі 24 Каналу розповів науковий співробітник Європейського центру політики в Києві Роман. За його словами, з моменту створення Нормандського формату позиція Вашингтона щодо Москви стала значно м'якшою. Сполучені Штати навіть почали ситуативно співпрацювати з агресором під час голосувань в ООН.

Як Росія використовує зміну влади

З приходом нової адміністрації Дональда Трампа російська влада отримала реальний шанс посилити розкол між Заходом і вже має у цьому певні успіхи. Бажання Вашингтона дистанціюватися від українських справ продиктоване насамперед внутрішньополітичними причинами.

"Зараз у нас інша ситуація. Тепер США стали м'якшими щодо Росії",

– Роман.

Він додав, що Кремль тривалий час дотримується імперської стратегії розділення союзників, яка зараз почала приносити результати.

Причини нових ударів по Україні

Оцінюючи останню хвилю російських атак, аналітик пояснив, що це своєрідний контртиск у відповідь на успішні дії України проти економіки окупантів. Агресор завжди був готовий до терористичних методів ведення війни, незалежно від українських ударів у відповідь. Нинішня ескалація пояснюється насамперед технологічними досягненнями російського військово-промислового комплексу.

Важливо. Читайте повне інтерв'ю з Андреасом Умландом на сайті 24 Каналу за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сполучені Штати поступово втрачають статус єдиного глобального безпекового гегемона. Через це європейські держави змушені шукати нові формати співпраці та створювати альянси в обхід Вашингтона, пояснив політолог.

Водночас західні партнери самі дозволили Росії зміцнитися, коли обрали хибну позицію невтручання на початку повномасштабного вторгнення. Тепер агресор цілеспрямовано створює напругу в європейських країнах за допомогою диверсій та провокацій, зазначив експерт.