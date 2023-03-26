Розміщення ядерної зброї на території Білорусі: чого хоче Путін і кого цим дратує

Владімір Путін заявив, що розмістить на території Білорусі ядерну зброю. Про це його нібито неодноразово просив самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що у росіян єдиний аргумент – це ядерна зброя, і вони їм постійно спекулюють.

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Важлива реакція Китаю

На його думку, у них більше нічого не залишилось.

Коли росіянам наводиш приклади, що в світовій історії було лише декілька випадків, коли країна з ядерною зброєю програвала війни, наприклад Франція та Алжир чи США та В'єтнам. Все одно вони вважають, що ядерна зброя – це їхня козирна карта,

– вважає він.

Ус наголосив, що Кремлю потрібно було якось відповісти на заяву заступниці міністра оборони Великої Британії Анабель Голді, що Україні надають снаряди, які мають уран. Саме тому росіяни одразу заявили, що це є ядерною зброєю.

Хоча дуже багато фахівці з озброєння заявили, що збіднений уран – це не ядерна зброя. Але для росіян важливіше, що там звучить слово "уран" і вони відразу відреагували. І для ескалації вирішили розмістити на території Білорусі ядерну зброю,

– зауважив експерт.

За його словами, важливо, як Китай відреагує на цей крок, адже він неодноразово наголошував, щоб Росія припинила використовувати ядерний аргумент.

"Схоже не домовились Сі Цзіньпін та Путін в Москві", – припустив Ус.

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Заяви Путіна дратують колективний Схід

На його думку, Путін цим вчинком ще більше прив'язав до себе Білорусь

Але це поки що тільки заяви. Він дуже сильно тиснув на Лукашенко, щоб той надав наказ своїм збройним силам підтримати Росію. Але такого наказу протягом вже 13 місяців не було. І є обережні оптимістичні припущення, що й не буде,

– вважає співрозмовник.

Він наголосив, що Захід найбільш турбують заяви Росії про ядерну зброю, і в Москві це розуміють. Але вони не помічають, що ці заяви дратують не лише Захід, але й колективний Схід. Індія вже жорстко заявляла Росії, що не варто використовувати ядерний аргумент, Китай м'якше про це говорив.

"КНР побудувала дуже потужну економіку завдяки співпраці з США та Індією. Їм надавались технології, і завдяки цьому КНР перетворилась на головну фабрику світу. Але Китай можуть позбавити цих можливостей і перенести виробництво в Індію. Тому Пекіну бажано не йти на загострення з Заходом", – відзначив Іван Ус.

Заява Владіміра Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі