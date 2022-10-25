Росія розпадеться, – Нарожний припустив, що ще станеться після кінця режиму Путіна
Власник ПВК "Вагнера" Євгеній Прігожин все більше і більше має вплив у Росії. Аналітики наголошують, що військова структура в перспективі може загрожувати режиму Владіміра Путіна. Крім цього, він дистанціювався від однодумця Рамзана Кадирова.
Водночас як Кадиров, так і Прігожин, активно готуються до того, що буде в Росії після Путіна й критикують міноборони Росії. Так вони все ближче підбираються "до мізків кремлівського глави", щоб його контролювати. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний і припустив, як це вплине на Україну у довгостроковій перспективі.
До речі "Брудна бомба" і брудна технологія: як Росія виводить ядерний шантаж на новий рівень
В історії щось подібне уже було
За його словами, поточний конфлікт чимось нагадує кубинський. Це було надзвичайно напружене протистояння між СРСР і США внаслідок таємного розміщення Радянським Союзом ядерних ракет на Кубі у жовтні 1962 року.
Після цього Хрущов відступив. І вже у 1964 році, завдяки двірцевому перевороту, його "зняли". Тобто Хрущов протримався всього два роки після кубинської кризи,
– пояснив військовий експерт.
Тож він вважає, що як Кадиров, так і Прігожин й інші кремлівські еліти вже зараз "ділять портфелі та вирішують, хто в якому кріслі сидітиме".
Що буде після кінця режиму Путіна: дивіться відео
Що буде з Росією після кінця режиму Путіна
Експерт переконаний, що країна-агресорка не зможе втриматись цілісно, а роздробиться як феодальна країна на невеликі уламки.
"Тож я думаю, що Росія після розпаду не втримається однією великою країною. Вважаю, що при падінні Путіна вона буде подрібнена на країни Кавказу та інші", – припустив Нарожний.
Чи може Кадиров посісти місце диктатора та як це вплине на Україну
Разом з тим, малоймовірно, що на місці Путіна з'явиться дуже сильний лідер, який зможе "все тримати у кулаці".
На цю роль точно не підходить Кадиров, тому що його не сприймуть усі "слов'янські" лідери типу Пригожина чи Патрушева,
– додав Нарожний.
Можливо, пост президента знову обійме силовик. Однак невідомо чим це закінчиться, але хто б це не був – нічого хорошого для України тут не буде.
"Кожна з цих особистостей підтримує війну та окупацію України. Нам доведеться продовжувати війну та викидати Росію за кордони з будь-яким із наступників Путіна", – підсумував експерт.
У Росії починається і соціальний розкол
- На тлі мобілізації в соціальному середовищі Росії розпочинаються доволі цікаві процеси. Зрештою вони можуть призвести до занепокоєнь та збурень. Про це 24 каналу сказав керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов.
- Все це на тлі того, що мобілізація відбувається нерівномірно й по-різному торкається національних регіонів та меншин.
- Тож якщо динаміка війни взимку зайде у більш спокійне річище, то ближче до її кінця – на початку весни ці соціальні аспекти можуть підготувати ґрунт у Росії до цілком цікавих соціальних процесів, зокрема й вибухів.