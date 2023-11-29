Ресурс безмежний: політичний консультант розповів, як Росія розпалює конфлікти по світу
Росія попри те, що проводить бойові дії на території України, веде доволі агресивну інформаційну війну по всьому світу. В деяких випадках їй вдається розпалити серйозні конфлікти, зокрема в Ізраїлі.
Такою думкою поділився з 24 Каналом медіаексперт, політичний консультант Олексій Ковжун. Він зазначив, що Росія має розгалужену мережу "лідерів думок", "активістів", "експертів", які проголошують пропагандистські тези з російських темників.
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Потрібен переконливий контент
При тому, що росіянам вдалося розпалити конфлікт на Близькому Сході, не всі їхні спроби приносять результат. Водночас вони мають безмежний ресурс.
Росіяни намагалися запалити Косово, коли пішли по "старим ранам" світу, де є точки напруги. Медіаексперт нагадав, що саме в Косово були заарештовані росіяни, що були бійцями ПВК "Вагнера". Однак Росії не вдалося розбурхати цей конфлікт.
Можна простежити, як багато хто з "політичних активістів" працює по російських темниках. Вони проголошують однакові тези, з яких виходить, що Україна з одного боку буцімто "нацистська держава", а з іншого – "корумпована". Хоча насправді це дуже дивно поєднується. Проте це не зупиняє росіян, як і тих людей, який вони "підгодовують",
– відзначив політичний консультант.
Медіаексперт про потужну інформаційну війну, яку веде Росія: дивіться відео
Також він звернув увагу на те, що під час конфлікту на Близькому Сході, ізраїльські солдати почали танцювати так само як і українські.
Зокрема є відео з танцями під українську пісню "Ти ж мене підманула". Вони починають розуміти, що насправді ми на одному боці. У нас абсолютно різні війни, але ворог один – "вісь зла",
– зауважив медіаексперт.
Як демонструє практика останніх років, боротися з пропагандою за допомогою контрпропаганди, немає сенсу.
"Єдине, що працює – виготовлення власного контенту у великій кількості та створення його яскравим, цікавим та переконливим", – наголосив Олексій Ковжун.
До яких методів вдається російська пропаганда
- Радник глави ОПУ Михайло Подоляк прокоментував перемогу на виборах у Нідерландах ультраправої "Партії свободи". На його думку, активізація правих сил в Європі відбувається завдяки послідовним діям Росії, яка прагне дестабілізувати ситуацію у західних країнах.
- Подоляк впевнений, якщо війна в Україні продовжиться, в Європі все частіше будуть перемагати у виборах ультраправі, що "орієнтуються на єдину нацистську державу в сьогоднішньому світі – Росію".
- Кремль також не полишає спроб розгойдати ситуація в українському суспільстві. Для цього він вдався до плану "Майдан-3". Відповідно до нього, росіяни намагаються розколоти українське суспільство та усунути від влади Президента України. Володимир Зеленський розповів, що таку інформацію має українська розвідка, а також її підтвердили наші партнери.