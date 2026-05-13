Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних об'єктах в Україні

Росія в ніч на 13 травня розпочала комбінований повітряний удар по території України, який може тривати кілька хвиль. Ворог застосовує дрони, крилаті ракети та балістику, намагаючись перевантажити українську ППО.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Що відомо про масовану атаку, яку розпочала Росію?

У ніч на 13 травня окупанти розпочали проти України масштабну комбіновану повітряну атаку, яка, за попередніми даними, може мати тривалий характер і проходити у кілька хвиль.