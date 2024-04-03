Росіяни почали весняний призов у Криму: скільки людей планують відправити в армію

Росія хоче поповнити свої втрати у війні. Таким чином їхній диктатор Владімір Путін видав указ про новий весняний призов. Мовиться про намір зібрати 150 тисяч осіб.

Безпосередньо з тимчасово окупованого Криму Росія хоче забрати до 15 тисяч громадян. Про це 24 Каналу сказав член Меджлісу кримськотатарського народу Ескандер Барієв.

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Методи російської мобілізації

Щороку 1 квітня Росія розпочинає весняну кампанію призову до окупаційної армії. Не винятком є і тимчасово окуповані території. Зокрема, з Криму країна-агресорка може забрати до 15 тисяч громадян.

Ми зараз уточнюємо інформацію, скільки вони планують призвати до лав російської армії для проходження строкової служби,

– наголосив Барієв.

Але важливо, що окупанти збільшили призовний вік – призивають з 18 років. Це перше.

"Друге – ми маємо конфіденційну інформацію, що до 20 квітня вони дивитимуться як проходитиме призов на строкову службу, а вже з 20 квітня можуть розпочати мобілізацію", – підкреслив він.

Тобто таким чином мовиться не лише про строкову службу, але й мобілізацію для війни проти України.

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