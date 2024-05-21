Росія почала навчання з підготовкою до застосування ядерної зброї
У Росії розпочалися навчання з тактичної ядерної зброї. Міноборони країни-агресорки навіть показали кадри з навчань.
Як повідомило міноборони Росії, у Південному військовому окрузі розпочався перший етап навчання з практичним відпрацюванням питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.
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Подробиці про навчання тактичної ядерної зброї в Росії
Повідомляється, що на цьому етапі окупанти відпрацьовують завдання отримання спеціальних боєприпасів для комплексу "Іскандер", спорядження ракет та потайного висування у позиційний район для підготовки до пусків.
Особовий склад ВКС при цьому відпрацьовує спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів поразки, у тому числі ракет "Кинжал", вильоти в призначені райони патрулювання,
– заявило міноборони Росії.
Агресор заявив, що проведене вчення спрямоване на "підтримку готовності особового складу та техніки частин бойового застосування нестратегічної ядерної зброї для реагування".
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Що передувало
- Нагадаємо, що на початку травня міністерство оборони Росії оголосило про початок підготовки до навчань із застосуванням нестратегічної ядерної зброї.
- Країна-агресорка заявила, що ці навчання нібито є відповіддю на "провокаційні заяви окремих західних офіційних осіб".
- Також стало відомо, що у Білорусі біля міста Осиповичі активно розбудовують військову базу, на якій росіяни можуть зберігати ядерну зброю.