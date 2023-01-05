До фіналу війни дійде лише зеківська армія і Пригожин прийде з питаннями до Путіна, – Подоляк
Очевидно, ватажок ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин почав будувати політичну кар'єру і планує стати наступником Владіміра Путіна. Він буде ключовим могильником путінської еліти на дуже короткий термін.
Це буде дуже цікава та коротка історія Росії: місяць – два, а потім Пригожин зникне. Сьогодні він ключовий "ньюзмейкер" війни – багато говорить про неї і її тип. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу сказав радник Офісу Президента Михайло Подоляк.
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"Росія завжди воює зеками. Мені здається до фіналу війни дійде лише тотально зеківська армія. Не буде у них там контрактників та мобілізованих, бо вони будуть знищені. Ключовими ударними угрупованнями будуть зеківські", – переконаний радник.
Інтерв'ю з радником Офісу Президента Михайлом Подоляком: дивіться відео
Пригожин розуміє тренд
За словами Подоляка, філософія життя Росії проста: "вкрав, випив, вбив, у тюрму, вийшов, вкрав, випив, вбив, у тюрму, а потім поїхав в Україну воювати".
90% людей в Росії так живуть – хтось більшою мірою, хтось меншою. Пригожин це розуміє і хоче очолити оцей тренд перетворення російської контрактної армії на зеківську. А хто може очолювати зеківську армію? Пригожин,
– підкреслює Подоляк.
Він буде швидко масштабуватися до певного часу. А потім, додає радник ОП, прийде з питаннями до Путіна та його найближчого оточення.
"Наприклад, до Ковальчуків, бо це гроші. Пригожин прийде і скаже, мовляв, він заплатив ціну й хоче "перерозподілити дохід", тому ці Ковальчуки мають зникнути, а він забере все, що вони "нацарювали", разом з Патрушевими та Усмановим", – зазначив Подоляк.
Пригожин зробить це обов'язково, тому що Росія втрачає цілісність як держава і ми це бачимо. Всі ці силові вертикалі, коли фсб контролювала певні анклавні прояви самостійності та дозволяла "місцевим феодалам" грабувати країну, це все вже розсипається на очах,
– стверджує радник Офісу Президента.
Саме тому, акцентує він, потрібні нові зірки. А це – саме Пригожин.
У Москві побоюються сходження "зірки" Пригожина
- Екскухар Путіна та ватажок "вагнерівців" Євгєній Пригожин очолив Бахмутський фронт. Він використовує бої за місто, щоб продемонструвати власне криваве бачення майбутнього. Проте в Кремлі далеко не всі прихильно ставляться до Пригожина. Здебільшого це стосується військових та політичних лідерів, яких Пригожин взявся відкрито критикувати.
- Варто згадати, що вагнерівці під Бахмутом накинулися на начальника генштабу Росії Валєрія Герасимова через дефіцит боєприпасів. Пригожин фактично підтримав випад своїх найманців.
- Ще більше ситуація загострилася після того, як ЗСУ вдарили по училищу у Макіївці, де перебували мобілізовані росіяни. Через те, що українські військові знищили чимало окупантів, керівництво Росії зазнало ще більшої критики.
- Чиновники в Москві стурбовані подальшим зростанням "зірки" Пригожина. Це занепокоєння посилилося в жовтні та листопаді, коли в адміністрації президента побачили, що Пригожин встановив прямий канал до Путіна.
- Згодом стало відомо, що міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу, який нерідко критикує Пригожина, вочевидь, спрямував власну групу найманців "Патріот" воювати на Донбасі. Як зауважив речник східного командування ЗСУ Сергій Череватий, найімовірніше, їх відправили на противагу "вагнерівцям".
- У недавніх виступах Путін підкреслював верховенство регулярного військового керівництва. Ймовірно, диктатора не турбує небезпека безкомпромісної альтернативи Пригожину. Аналітикиня з Москви Тетяна Станова відзначає, що Путін бачить у ньому "людину, здатну підійняти націю, та представника якогось дивного громадянського суспільства".
- Видання The Economist прогнозує боротьбу за владу в Росії, якщо становище на полі бою значно погіршиться. "Але швидшою відповіддю на серйозні військові проблеми Росії в Україні, що загострюються, ймовірно, стане нова хвиля мобілізації", – йдеться в статті.