Росія свідомо руйнує мінські домовленості, – МЗС про паспортизацію окупованого Донбасу

У Росії цинічно виправдали паспортизацію окупованого Донбасу – це начебто роблять через невиконання Україною мінських домовленостей. В українському МЗС наголосили, що саме Москва порушує угоди.

Про це повідомив в коментарі речник дипвідомства Олег Ніколенко. Він назвав російську паспортизацію "елементом російських гібридних тактик проти сусідніх держав".

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Росія прикривається "захистом співвітчизників"

У МЗС наголосили, що війська Росії, прикриваючись "захистом співвітчизників" окупували частину територій Грузії та України. Також Москва постійно втручається у справи країн Балтії.

Міжнародна спільнота засудила паспортизацію Донбасу

Ще в квітні 2019 року Україна та міжнародна спільнота засудили рішення російської влади запровадити спрощений порядок надання громадянства українцям на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Ніколенко повідомив, що за 2 роки російські паспорти отримали більше ніж пів мільйона місцевих жителів.

Таким кроком Росія свідомо руйнує мінські домовленості, логіка яких полягає у відновленні суверенітету України та мирній реінтеграції тимчасово окупованих територій. Натомість, російська сторона продовжує закріплювати результати своєї окупації,

– сказав Ніколенко.

На фоні таких подій заклики російських посадовців, аби Україна дотримувались мінських угод, виглядають особливо зухвалими та цинічними.

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В МЗС Росії прокоментували інтерв'ю Зеленського

Зазначимо, що напередодні представниця МЗС Росії Марія Захарова вирішила прокоментувати інтерв'ю президента Зеленського. Вона каже, що Москва не розуміє претензій глави України. Мовляв "паспортизація жителів Донбасу – вимушений гуманітарний хід".