Обстрілюють Херсон: у Росії сформували нову артилерійську бригаду ВДВ

За два роки після звільнення з окупації Херсон постійно перебував під російськими ударами. Місто потерпає і сьогодні. Стало відомо, що за окупанти стоять за його щоденними обстрілами.

Як повідомляють джерела 24 Каналу, країна-агресорка сформувала нову бригаду Повітряно-десантних військ. Та вже встигла "прославитися" обстрілами Херсона.

Дивіться також "Путін повернеться та зруйнує нас повністю": Зеленський виступив проти замороження війни

Противник створив нову бригаду "терору"

Відомо, що ворог у Краснодарському країн сформував 52-у артилерійську бригаду так званих "ВДВ". На озброєнні бригади буксовані 152-мм гармати 2А36 "Гіацинт-Б".

До слова, ще раніше, а саме рік тому, британська розвідка зазначала про появу на Херсонщині нової 104-ої дивізії російських ПДВ.

Тоді вказувалося, що до складу дивізії, ймовірно, входять 337 полк, додатковий маневрений полк і 52 артилерійська бригада. Кількість дивізій ПДВ у бойовому порядку збільшиться до п'яти, мовилося у зведенні.

У міноборони Британії вказували, що особовий склад дивізії, ймовірніше, погано навчений і навряд чи відповідатиме колишнім елітним стандартам "ВДВ". Ця дивізія перейшла під контроль командувача Повітряно-десатних військ Михайла Теплинського, який очолював угрупування військ "Дніпро" на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, що влітку 2024 року з'явилася інформація, що генерал Теплинський поранений внаслідок удару по командному пункту угруповання "Дніпро".