Дитячі спогади Путіна: з ким намагається "дружити" Кремль проти Заходу

Росія з початку повномасштабного вторгнення стала аутсайдером в світі. Країни Заходу звели нанівець політичну, економічну, культурну співпрацю з нею. Тому Москва була змушена шукати нових "друзів".

Політолог і соціолог із Німеччини Ігор Ейдман розповів 24 Каналу, що російська влада усвідомлює, що з Владіміром Путіним та його камарилью на Заході ніхто не матиме справ. Тому Кремль намагається компенсувати втрати, які зазнають в економічному та політичному планах на Заході.

До теми Китай не претендує на нейтралітет у війні Росії проти України: у США чітко пояснили чому

"Дружити" не виходить

Для цього Росія останні два роки почала переорієнтуватися на Південь та Схід. Вона намагається "дружити" з країнами з цих регіонів, але, за його словами, виходить це в неї погано.

Радянський Союз дуже хотів дружити з Африкою. В Путіна, напевно, залишились дитячі спогади, і він намагається компенсувати втрату співпраці з Заходом, налагоджуючи стосунки з країнами Африканського континенту,

– зауважив політолог.

Як відомо, дружба Радянського Союзу з країнами Африки закінчилась тим, що більшість з них грубо "кинули" СРСР, не віддали борги, які їм були виділені. В політичному плані Африка також переорієнтувалась, як тільки співпраця з Радянським Союзом стала невигідною.

"С сьогоднішньою дружбою Путіна з Африкою буде така сама ситуація", – підкреслив Ейдман.

Яка подальша доля "Газпрому"

Водночас є країни, співпраця з якими дозволяє російській економіці принаймні втриматись на плаву. Це Китай, Індія, деякі великі країни Азії.

Проте повністю компенсувати збитки, які зазнає російська економіка від втрати західних ринків, Москва не може. Насамперед щодо постачання газу.

"Впродовж десятиріч СРСР, а потім Росія була головним постачальником газу в Європу. Зараз європейські ринки майже повністю для неї втрачені. "Газпром" не може відновити ці втрати та компенсувати коштом інших ринків. Найближчим часом він не зможе відповідати за свої платежі та збанкрутіє. Оскільки це велика російська корпорація, то це завдасть удару по інших галузях економіки Росії", – припустив політолог.

Співпраця Росії з Китаєм: що нового

В Росії значно підвищились ціни на китайські автомобілі. За перший квартал 2024 року вартість китайської машини GAC зросла на 53%, а моделі Geely стали дорожчі на 20,4%. Також збільшились в ціні Chery – на 13,3%. В цілому попит нові автомобілі китайських виробників в Росії у третьому кварталі 2023 року зріс на 158%

Водночас рівень китайського експорту в Росію значно знизився. Так, у березні його показник впав майже на 16% в порівнянні з березнем 2023-го. Також скоротився загальний обсяг російського імпорту впродовж березня. У річному вимірі відбулось скорочення на 18%. Ці процеси пов'язанні з дією західних санкцій проти Росії.

Також найбільший банк Китаю – ICBC – відмовився від російських платежів. Фінансова установа припинила приймати платежі в юанях з Росії. Так само вчинили інші китайські банківські установи: China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou та Bank of China. Обмеження, які ввів Китай, пов'язані із ризиком встановлення нових санкцій з боку США.