Росія швидко ховає сліди своїх злочинів: окупанти розбирають завали розбомбленого Драмтеатру

Через масову відмову місцевих жителів брати участь у розборі завалів драматичного театру у Маріуполі до цих дій залучили робітників МЧС Росії. Місцеві розповідають, що пакети з тілами загиблих вивозять тракторними лафетами.

Таку інформацію повідомив радник міського голови міста Маріуполь Петро Андрющенко. До свого повідомлення чоловік прикріпив фотографії росіян, які намагаються приховати від світу свої злочини проти мирного населення.

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За словами Петра Андрющенка, окупанти продовжують розбирати завали драматичного театру. Він зауважив, що багато мешканців Маріуполя відмовляються брати участь у цьому, тому росіяни змушені були залучити рятувальників МЧС Росії.

Робітники МЧС розбирають завали драматичного театру / фото Петра Андрющенка

На кадрах видно як чоловіки гуртом розбирають завали театру, який розбомбили російські солдати, тим самим вбили сотні людей та дітей, які ховались від обстрілів.

Окупанти оглядають територію знищеного драмтеатру у Маріуполі / фото Петра Андрющенка

Також радник міського голови Маріуполя повідомив, що заяви мешканців міста, які бачили пакети з тілами загиблих. Їх продовжують вивозити тракторними лафетами з території драмтеатру у невідомому напрямку.

Найжахливіше – ми вже ніколи не дізнаємось справжню кількість загиблих. Росія дуже швидко ховає сліди власних злочинів,

– зазначив Андрющенко.

Раніше повідомлялось про нові супутникові знімки від Maxar Technologies, які показали роботи окупантів на місці розбомбленого драмтеатру в Маріуполі. Росіяни проводили розкопки та для цього пригнали важку будівельну техніку.

Зокрема, інформацію про те, що росіяни проводять розчистку завали драмтеатру підтвердив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив, що окупанти вивозять тіла загиблих людей звідти у Мангуш. Там для їх поховання викопали 300-метрову траншею.

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