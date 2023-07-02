У Росії вперше за 30 років скасували своє головне авіашоу: чого бояться

Російські окупанти вперше за 30 років скасували своє міжнародне авіашоу MAKS. На ньому раніше демонстрували цивільні та військові літаки.

Шоу раніше проходило в Підмосков'ї та допомагало залучати нових клієнтів. Британська розвідка пояснила, з яких причин його скасували.

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Чому Росія скасувала шоу MAKS

Шоу, ймовірно, було скасовано здебільшого через серйозні занепокоєння безпекою після недавніх атак безпілотних літальних апаратів у Росії,

– заявили розвідники.

Окрім того, вони зазначили, що організатори, ймовірно, усвідомлювали потенційну шкоду для репутації, якщо на захід приїде менше міжнародних делегацій.

Розвідники Великої Британії також пояснили, що наразі в Росії:

аерокосмічний сектор – страждає через міжнародні санкції;

висококваліфікованих спеціалістів – мобілізують на війну.

"Тим часом головнокомандувач повітряно-космічними силами генерал Сергій Суровікін не з'являвся на публіці після невдалого заколоту групи "Вагнера", для якої він був контактним пунктом у міністерстві оборони Росії", – додали розвідники.

Втрати росіян на війні: останні новини

Тільки за останню добу Росія втратила на війні в Україні 790 одиниць особового складу та десятки одиниць техніки.

З початку повномасштабного вторгнення Кремль втратив в Україні 315 літаків та 308 гелікоптерів.

Окрім того, під час заколоту Пригожина мінуснули російські літаки й самі вагнерівці. Зокрема, вони ліквідували ворожий Іл-22. На його борту перебували 10 російських військовослужбовців, які загинули. У мережі назвали їхні імена та навіть показали фото ліквідованих. Про роль цього літака для Кремля – читайте за посиланням.

Російські ЗМІ ще у травні 2023 року писали про скасування найбільшої авіаційної виставки МАКС. Шоу мало проходити 25 – 30 липня в підмосковному Жуковському. Причини скасування пропагандисти тоді традиційно не назвали. Тільки запевнили, що переносять шоу нібито на наступний рік.