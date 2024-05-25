Вороги показали, як скидали авіабомби у напрямку Бєлгорода

Російський провоєнний телеграм-канал показав, як країна-агресор скидає авіабомби у сторону України через Бєлгород. Вороги показали скидання 4 уніфікованих міжвидових планерувальних боєприпасів (УМПБ).

У ворожому телеграм-каналі запевнили, що нібито четвертий боєприпас також "розкрився". Проте росіяни не зазначили, коли саме відбулось скидання. Це могло трапитись навіть у день вибуху в багатоповерхівці в Бєлгороді, пише 24 Канал.

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У мережі опублікували фото скидання авіабомб у напрямку Бєлгорода

УМПБ летить "карати терористів та прихильників злочинного режиму". Кількість застосувань цього боєприпасу з кожним днем "зростає", а точність та дальність скидання "приємно вражає",

– абсолютно цинічно заявили вороги.

Вони не зазначили, ані дату, ані територію, звідки атакували Україну.



У ворожому телеграм-каналі показали скидання авіабомб

Та в одному з російських телеграм-каналів написали, що 4 авіабомби російські терористи скинули в напрямку Бєлгорода. Адже вони з'ясували, що зброю скинули в районі села Гостищево Яковлівського міського округу.



Росіяни скидають бомби перед Бєлгородом / Карти з телеграм-каналу

Також російські журналісти з'ясували, звідки саме запустили боєприпаси ворожі війська.

Звідки росіяни скидають бомби: дивіться на карті

Росія регулярно атакує Бєлгородщину

ЗМІ писали, що тільки у березні – квітні 2024 року над Бєлгородською областю російські винищувачі "загубили" 20 боєприпасів, якими планували атакувати Україну.

11 травня розвідка Великої Британії пояснила, що ці випадки вказують на безперервну неспроможність Росії успішно застосовувати боєприпаси по визначених цілях.

Вже 12 травня у Бєлгороді вибух зніс цілий під'їзд 9-поверхівки на вулиці Щорса. Тоді російське міноборони заявило, що під'їзд пошкодив збитий "фрагмент однієї зі збитих українських ракет". Гладков заявив, що буцімто в будівлю влучив "снаряд ЗСУ".

Водночас в Defence Express заявили, проаналізувавши фото та відео, що обстріл не міг відбутися з України, адже ракета прилетіла з Росії. Детальніше читайте тут.

20 квітня 2023 року над Бєлгородом із російського винищувача впала авіабомба. Після цього російські журналісти писали, що губернатор Бєлгородщини Вячєслав Гладков домовився з міноборони Росії, щоб їхні літаки не скидали авіабомби над регіоном. Проте журналісти припускають, що з початку наступу росіян на Харківщині ця домовленість могла втратити силу.