Горіли три квартири: Росія скинула авіабомбу на багатоповерхівку в Куп'янську

Уночі окупанти атакували Харківську область. Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Куп'янську.

Унаслідок удару агресора є руйнування в 5-поверховому житловому будинку. Спалахнула пожежа.

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Що вже відомо про наслідки атаки

Уночі 12 березня російська авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район Куп'янська Харківської області. Унаслідок ворожого удару сталися руйнації в 5-поверховому житловому будинку. Також унаслідок вибуху виникло декілька осередків займання.

Горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під'їзді та ще одне помешкання у іншому під'їзді будівлі,

– повідомили в ДСНС.

Наслідки удару по Куп'янську / Фото ДСНС

Загальна площа пожеж становила 150 квадратних метрів. Станом на 04:15 вогонь вдалося загасити.

Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, жертв та постраждалих не виявлено,

– зазначили в ДСНС.

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