Росія вперше застосувала проти України 1500-кілограмову авіабомбу: її скинули на Сумщину

Росія вперше застосувала в Україні авіабомбу вагою 1 500 кілограмів. Її скинули на невелике селище в багатостраждальній Сумській області.

117 окрема бригада ТрО ЗСУ повідомила, що ворог вперше застосував тяжку авіабомбу вагою 1 500 кілограмів.

Дивіться також Ворог 85 разів штурмував позиції ЗСУ на фронті: карта бойових дій 31 березня

Росіяни похизувалися терористичним ударом

У 117 бригаді повідомили, що ворог скинув ОДАБ-1500 на Великописарівську громаду Сумської області. Вони також показали відео, яке без будь-якого відчуття сорому опублікували z-канали.

Видно, як невеликим селищем здіймається кілометровий стовп густого сірого диму. Ця бомба випалює все довкола себе.

Застосування ОДАБ-1500 на Сумщині: дивіться відео

Як діє бомба ОДАБ-1500

. Об'ємно-детонувальна авіаційна бомба (ОДАБ) – це термобаричний снаряд часів СРСР, який приблизно за 10 метрів до влучення в ціль випускає горючу рідину у вигляді аерозолю і займає його. Це називають об'ємним вибухом.

Раніше російські війська вже застосовували ОДАБ проти України, але меншої маси – від 170 до 500 кілограмів.

Звісно, ОДАБ-1500 має більшу силу поразки, ніж класичні авіабомби, однак її у росіян значно менше у порівнянні з іншими. Це рідкісний виріб, який належить до старого покоління двотактових термобаричних боєприпасів, коли спочатку розпилюється запальна суміш, а потім відбувається підрив.

Під час підриву корпусу розпилюється термобарична суміш, у результаті чого утворюється газоподібна хмара і також підривається.

Ба більше, під час підриву утворюється не лише вогняна хмара, а фронт ударної хвилі з надвисоким тиском.