Росія спробує оформити Придністров'я як "незалежну державу", – Мусієнко
Росія продовжує шукати шляхи ескалації, зокрема і на Придністров'ї. Військово-політичне керівництво хоче догодити Володимиру Путіну.
Главі Кремля постійно намагаються "згодувати" хоч якусь перемогу чи досягнення. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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Після того як заступник командувача центрального округу міноборони Росії Рустам Міннекаєв заявив, що мета воєнної кампанії Росії проти України – це Південь і вихід до Придністров'я, "машина запустилася" і працює.
"Сценарій щодо Придністров'я планували за інших умов"
За словами Мусієнка, очевидно, сценарій щодо Придністров'я планували за інших умов. Можливо, Росія розраховувала, що їй вдасться прорвати оборонні редути України, з'єднатися з угрупованням із Придністров'я та спробувати створити проблеми. Але їм нічого не вдається.
"Однак сценарії запускають, щоб створити ілюзію, картинку того, що Росія наступає всіма фронтами, щоб створити "пропагандистський угар", – сказав експерт.
Політична мета окупантів
Він вважає, що в окупантів є й політична мета.
Вони пробуватимуть зараз остаточно, можливо, оформити Придністров'я зі всіма визнаннями як незалежної держави; розхитувати ситуацію, що всі ці роки Молдова "влаштовувала" ледь не переслідування російськомовного населення,
– наголосив Мусієнко.
Тобто Росія придумуватиме таку ж нісенітницю, як і про Україну, і тимчасово окуповані території Донеччини і Луганщини. "Намагатимуться далі дестабілізувати ситуацію по всьому регіоні – не тільки в Україні, а й у Молдові", – додав експерт.
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Важливе про нові провокації Росії
Важливо, що розвідка України попередила про нові провокації держави-агресорки у Придністров'ї на травневі свята.
В мережі поширилось фото газети, в якій Путіна проситимуть "врятувати" Придністров'я. "Екстрений" випуск датований 2 травня.